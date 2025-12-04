حادث يحبس الأنفاس.. سائق شاحنة معلق بين الحياة والموت (فيديو)

نجا سائق شاحنة من موت محقق بعد أن انزلقت شاحنته على طريق سريع مغطى بالثلوج في ولاية فرجينيا الغربية في الولايات المتحدة، لتتدلى مقصورة القيادة من أحد الجسور على ارتفاع يفوق 30 مترا.

وقالت صحيفة نيويورك بوست إن طواقم الطوارئ في مقاطعة ماسون هرعت إلى المكان، عقب إبلاغها بوقوع حادث سير غير اعتيادي. وعند وصولها، وجدت مقصورة شاحنة ضخمة معلّقة خارج الجسر، وكان السائق محاصرًا داخلها يواجه خطر السقوط القاتل بشكل مباشر.

وسرعان ما تجمعت فرق الاستجابة المحلية في موقع الحادث، والتقط المارة صورًا ومقاطع فيديو للشاحنة التي كانت معلّقة بفضل وزن حمولتها فقط. وقامت السلطات بإغلاق الطريق السريع وبدء عملية إنقاذ معقدة، مستخدمة عددًا من شاحنات الإطفاء وآليات الطوارئ.

وبحسب فرق الإنقاذ، فقد عمل فنّيون من عدة جهات على تثبيت ثلاثة أنظمة حبال باستخدام شاحنتي سحب ثقيلتين؛ واستخدمت إحدى الشاحنتين مرساة للجسر، بينما ثبّتت الأخرى الشاحنة المعلّقة لمنع سقوطها.

وتمركزت مركبات الطوارئ للسماح بتنفيذ عملية إنزال صعبة، قبل أن يُنزَل أحد رجال الإنقاذ إلى أسفل الجسر للوصول إلى السائق وتثبيته بواسطة حزام أمان خاص.

وبعد نحو خمس ساعات من بقاء السائق معلقًا فوق الهاوية، تمكنت فرق الإنقاذ من رفعه إلى بر الأمان دون أن يصاب بأذى.