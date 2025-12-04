حكم بسجن رجل في بريطانيا لإرساله رسائل عدائية إلى نائب يهودي

قال ممثلو الادعاء العام في بريطانيا، اليوم الخميس، إن رجلا أرسل مئات “الرسائل المسيئة” إلى نائب يهودي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 8 أسابيع.

وذكرت هيئة الادعاء الملكية في مدينة ليدز في إنجلترا أن كيفن سميث (61 عاما) أرسل ما يقرب من 300 رسالة نصية و3رسائل صوتية إلى مكتب أليكس سوبل، النائب العمالي عن دائرة وسط مدينة ليدز، في المدة ما بين 6 و15 مارس/آذار من العام الماضي.

وقال سوبل أمام القضاة إن الرسائل كانت مزعجة للغاية وبثت فيه حالة من الخوف على سلامته وسلامة عائلته.

وصدر أيضا أمر تقييدي لمدة 5 سنوات بحق سميث، الذي يعيش في الدائرة الانتخابية الي يمثلها سوبل في البرلمان، والذي أعترف بإرسال رسائل مسيئة عندما كان مخمورا إلى النائب العمالي.

“حرية التعبير حق مقيد”

وقال سميث أمام القضاة إنه كان يمارس حريته في التعبير عندما قام بإرسال هذه الرسائل إلى سوبل.

غير أن ديفيد كيتسون، القاضي الذي تولى محاكمته في محكمة ليدز، قال “إننا جميعا نتمتع بحرية التعبير في هذا البلد، لكنها حق مقيد”، مؤكدا أن “استهداف الناس بسبب دينهم أمر غير مسموح به”.

وأضاف كيتسون “إن استهداف عضو في البرلمان يقوض العملية الديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية في هذا البلد”.

وعلى الجانب الآخر، قال تال شبيغل، محامي شميث، إن موكله كان مهتما جدا بالسياسة، خاصة الحرب في غزة.

وأوضح أن “نمط حياة سميث المنعزل، وجلوسه أمام شاشات التلفزيون لفترات طويلة، يعني أنه لم يكن لديه من يحذره من الرسائل التي يبثها بهذه الطريقة”.

وفي سياق دفاعه عن سميث قال شبيغل إن موكله الآن “يفهم الفارق بين أن تكون يهوديا وأن تكون إسرائيليا”.

وحاول سميث أن يدفع الاتهام عن نفسه بالقول إنه كان تحت تأثير الكحوليات وقت أن قام بإرسال هذه الرسائل، لكن القاضي قال إنه “لم يظهر أي ندم”، لهذا قرر الحكم عليه بالسجن.