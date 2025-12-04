حماس تدين استهداف الاحتلال لخيام نازحين في خان يونس.. ونتنياهو يتوعد الحركة

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس العدوان الإسرائيلي الهمجي على خيام النازحين في خان يونس قرب مستشفى الكويتي جنوبي قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين بينهم أطفال، واصفة القصف بـ”جريمة حرب واستهتار باتفاق وقف إطلاق النار”.

وحملت الحركة، الاحتلال المسؤولية عن تداعيات هذا التصعيد، وطالبت الوسطاء والدول الضامنة بضرورة “لجم الاحتلال الفاشي عن الاستمرار في جرائمه”، وعدم السماح لمجرم الحرب نتنياهو وحكومته المتطرفة بالتهرب من موجبات الاتفاق، وفي مقدمتها وقف عمليات القصف ضد المدنيين والمناطق السكنية، وخيام النازحين.

ومساء الأربعاء، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات بمسيرات استهدفت خيام نازحين غربي خان يونس، نتج عنه استشهاد خمسة فلسطينيين بينهم أطفال في خرق جديد لوقف النار الذي دخل يومه الخامس والخمسين.

استهداف جنود الاحتلال

جاء التصعيد بعد وقت قصير من تهديدات أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب إعلان الجيش إصابة خمسة من عسكرييه في اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين خرجوا وفق ادعائه من نفق بمدينة رفح جنوبي غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، إصابة 5 من جنوده، أحدهم بجروح خطرة، خلال اشتباك مسلح وقع شرق رفح، بعد مواجهات مع مجموعة من المقاومة الفلسطينية خرجت من نفق في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الجيش إن قوات من وحدة استطلاع جولاني كانت تنفذ عملية ميدانية عندما واجهت عددا من رجال المقاومة الذين خرجوا من طريق تحت الأرض. وخلال الاشتباك، أصيب جندي من الوحدة بجروح خطرة، فيما أصيب مقاتلان آخران من جولاني وجندي من فرقة غزة (143) بجروح متوسطة، قبل إجلائهم إلى المستشفى وإبلاغ عائلاتهم.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فقد أطلق 3 مقاومين النار على القوات الإسرائيلية ولصقوا عبوة ناسفة بمركبة عسكرية من طراز “نمر”، ما أدى إلى اشتباك مباشر أسفر عن مقتل اثنين منهم، بينما لاحقت مروحية إسرائيلية المقاوم الثالث الذي تمكن من الاختباء.

نتنياهو يصعد التهديدات

وأكد نتنياهو أنه “لن يسمح لحماس بالبقاء في غزة”، موضحًا أنه يتمنى أن تتم إزالتها عبر قوة دولية تشكلها الولايات المتحدة، مشددًا في الوقت نفسه على أن “الطريقة الصعبة لإزالة حماس تعني إراقة المزيد من الدماء”، وهو ما لا يريده، لكنه أكد أنه “في كل الأحوال لن تبقى الحركة في القطاع”.

وأضاف نتنياهو أن على الجميع “أن يعطي فرصة للفلسطينيين الذين يقاتلون حماس في غزة”، مشيرًا إلى أنه “لن يطيح بالسلطة الفلسطينية رغم الضغوط الكبيرة”، مع تأكيده أن إسرائيل ستطالبها بـ”إصلاحات حقيقية”.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 70117 شهيدًا، و170999 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023. وأفادت وزارة الصحة في بيان لها بوصول مستشفيات قطاع غزة 5 شهداء منهم 4 شهداء جدد، وشهيد تم انتشاله و13 إصابة خلال الـ48 ساعة الماضية.