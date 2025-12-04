دول أوروبية تقاطع مسابقة “يوروفيجن” 2026 احتجاجا على مشاركة إسرائيل

أعلنت إسبانيا وهولندا وأيرلندا، اليوم الخميس، مقاطعتها مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن” لعام 2026 احتجاجا على السماح بمشاركة إسرائيل على الرغم من مطالبة مجموعة من الدول بحظر مشاركتها.

وخلال اجتماعات الجمعية العامة لاتحاد البث الأوروبي، الهيئة التي تنظم مسابقة “يوروفيجن”، اليوم الخميس لم يتم التصويت على مشاركة إسرائيل في المسابقة، الأمر الذي يعني أنها سوف تشارك في فعالياتها العام المقبل.

وقال اتحاد البث الأوروبي في بيان، اليوم الخميس، وفق ما نقلته صحيفة الغارديان، “اتفقت أغلبية واسعة من الأعضاء على عدم الحاجة للتصويت على المشاركة، وأن مسابقة الأغنية الأوروبية لعام 2026 يجب أن تستمر كما هو مخطط لها”.

يذكر أن اتحاد البث الأوروبي قرر استبعاد روسيا من المشاركة في مسابقة “يوروفيجن” بعد بداية الحرب مع أوكرانيا عام 2022.

وردا على موقف اتحاد البث الأوروبي، الذي رفض طرح التصويت على مشاركة إسرائيل بين الدول الأعضاء، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية أنها لن تبث المسابقة أو الدور نصف النهائي منها الذي ينظم في العاصمة النمساوية فيينا العام المقبل.

ووصفت الهيئة الإسبانية الطريقة التي جرى بها اتخاذ قرار بعدم التصويت على مشاركة إسرائيل بأنها تدعو “لعدم الثقة”.

تجاهل الطلب الإسباني

وكانت الهيئة الإسبانية طالبت رئاسة اتحاد البث الأوروبي بالقيام باقتراع سري بين الدول الأعضاء بالاتحاد على مشاركة إسرائيل في مسابقة “يوروفيجن” لعام 2026، لكنه تجاهل الطلب الإسباني.

ووفق ما ذكرته الغارديان، أكدت الهيئة الإسبانية في بيان، اليوم الخميس، أن موقف رئاسة الاتحاد الأوروبي الرافض للتصويت على مشاركة إسرائيل “يزيد من عدم الثقة بتنظيم المسابقة ويوضح الضغط السياسي عليها”.

وبشكل مماثل أعلنت قناة “أفروتروس” الهولندية، التي تنظم مشاركة هولندا في المسابقة، أنها لن تشارك في يوروفيجن لعام 2026.

وقالت القناة في بيان اليوم الخميس أنه، “بعد دراسة كافة وجهات النظر، اتضح أنه في ظل الظروف الحالية، لا يمكن التوفيق بين المشاركة (في يوروفيجن) والقيم العامة الأساسية لمنظمتنا”.

“مشاركة أيرلندا غير معقولة”

من جانبها، أعلنت قالت شبكة “آر.تي.إي” الأيرلندية أن أيرلندا لن تشارك في مسابقة يوروفيجن العام المقبل احتجاجا على مشاركة إسرائيل.

وقالت شبكة “آر.تي.إي” في بيان الخميس إن مشاركة أيرلندا “لا تزال غير معقولة بالنظر إلى الخسائر المروعة في الأرواح في غزة والأزمة الإنسانية”.

كما أعلن تلفزيون سلوفينيا الرسمي “آر.تي.في” أن سلوفينيا لن تشارك في مسابقة يوروفيجن 2026.

وخلال الأشهر الماضية، هددت إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا وأيسلندا وهولندا بعدم إرسال ممثلين لها إلى المسابقة المقرر إقامتها في فيينا في مايو/أيار المقبل إذا تم السماح لإسرائيل بالمشاركة.

وأشارت دول أخرى، مثل بلجيكا والسويد وفنلندا إلى أنها تدرس مقاطعة المسابقة.

وكان منظمو مسابقة الغناء الأكثر استقطابا للمشاهدين في العالم خططوا لعقد اجتماع استثنائي لهيئات البث المنضوية في الاتحاد في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني للتصويت على مشاركة إسرائيل.

لكن بعد أيام قليلة من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أعلن اتحاد البث الأوروبي في 13 أكتوبر/تشرين الأول إرجاء المناقشة إلى موعد انعقاد جمعيته العامة العادية يومي 4 و5 ديسمبر/كانون الأول الجاري.