شاب لبناني يحوّل معاناته إلى منارة تعليمية في طرابلس (شاهد)

شهدت حياة محمد العمر نقلةً نوعية، من فتى اضطر لترك المدرسة في سن 16 عاما بسبب الفوضى الأمنية والظروف الاقتصادية الصعبة، إلى مؤسس مركز مجاني يفتح أبواب المستقبل لأطفال حيٍ كامل.

في أحد أحياء طرابلس الشعبية شمال لبنان، حيث تكاد تكون الفرص معدومة، أسس محمد مركز “تجربة” الذي يُعيد الأطفال المتسربين من المدارس إلى المسار التعليمي ويمنحهم مهارات عصرية في التكنولوجيا واللغات، مؤكداً أن التعليم هو أفضل سلاح لمواجهة الجريمة واليأس.

إنقاذ الجيل الجديد

وروى محمد العمر، في حديثه للجزيرة مباشر، كيف شكلت معاناة جيله الدافع الأكبر لانطلاقته، قائلاً “عندما انقطعت عن التعليم في سن مبكرة، كانت طرابلس تتأثر بالثورة السورية، وفي الخطة الأمنية التي عرفتها المدينة اعتُقل شباب كثير”، ووصف محمد تلك الفترة بأنها كانت جحيماً، إذ رأى كيف يمكن أن يتحول الشاب الذي حرم من التعليم إلى أداة فوضى.

هذه التجربة أشعلت داخله رغبة في منع تكرارها مع الجيل الجديد، خاصة بعد أن تفاقمت الأزمة بفعل جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية الخانقة.

مركز تجربة

ولدت فكرة مركز “تجربة” في عام 2022، كمبادرة فردية بدأها محمد وحيدا، ليجد لاحقا تعاطفا كبيرا من أبناء مدينته. وانضم إليه تدريجيا فريق من المتطوعين وصل إلى 40 شاباً وشابة، يعملون على استقطاب الأطفال المتسربين وإعادتهم إلى المدارس، وتزويدهم بمهارات تلحقهم بركب العصر.

لم يقتصر عمل المركز على محو الأمية الأكاديمية فحسب، بل امتد إلى عالم التكنولوجيا، إذ أطلق محمد حملة تبرعات ناجحة لتزويد المركز بعشرة أجهزة كومبيوتر متطورة، ليكون نواة لتعليم الأطفال البرمجة وتصميم الغرافيك والتسويق الرقمي، بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية والمهارات المكتبية.

وقد استطاع المركز حتى الآن استهداف ما يقرب من 250 طفلاً، محولاً إياهم من مشاريع ضائعة إلى شباب طموح يمتلكون أدوات العصر.

تحديات المشروع

وواجه المشروع عقبات كبيرة، أبرزها انهيار البنية التحتية وانقطاع الكهرباء شبه الدائم في لبنان، لكن إرادة الفريق حولت التحدي إلى فرصة، إذ استطاعوا من خلال دعم أهل الخير، تأمين نظام طاقة شمسي جعل المركز يعمل بشكل مستقر، مؤمناً الراحة والأجواء المناسبة للتعلم.

وفي السياق قال محمد “في البداية المشاكل المادية كانت الأبرز، ومن خلال حملات التبرعات أمّنّا الطاقة الشمسية، وبفضلها مركزنا يشتغل طول الوقت، في حين تنقطع الكهرباء باستمرار في طرابلس”.

ويختم محمد العمر حديثه برسالة مؤثرة يوجهها إلى شباب المنطقة العربية، يحثهم فيها على عدم الاستسلام واتخاذ خطوات عملية لخدمة مجتمعاتهم، معتبراً أن تجربته قابلة للتكرار في أي مدينة عربية تشهد ظروفاً مشابهة.

وقال للشباب “لا تيأسوا وتسمحوا للحروب والأزمات الاقتصادية والسياسية أن تدفعكم لهجرة بلدانكم”، وتابع “أريد من كل شاب عربي أن يهتم في قلب منطقته بالتعليم، وأن يأخذ بأيدي أبناء الحي، وأكيد ستجدون من يدعمكم”.