قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفارعة جنوب طوباس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس، في تصعيد ميداني جديد شهدته محافظات عدة في الضفة الغربية، وأفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن قوات الاحتلال داهمت المخيم بعدد من الآليات العسكرية، ونشرت قوات راجلة في أحياء متعددة، ما أثار حالة من التوتر في صفوف الأهالي.

وفي السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال إجراءاتها التصعيدية في محافظة بيت لحم، إذ أغلقت طريقا زراعية في بلدة نحالين غرب المحافظة، وجرى الإغلاق في منطقة خلة الدالية جنوب البلدة، وتحديدا في وادي مراح بن عيسى الذي يضم عشرات الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون.

وتسببت تلك الخطوة بحرمان المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الممتدة على مئات الدونمات، وتتعرض البلدة منذ سنوات لانتهاكات ممنهجة تشمل إغلاق الطرق، وهدم المنازل والغرف الزراعية، والاعتداء على الأراضي، وقطع أشجار الزيتون، إلى جانب الاقتحامات المتكررة.

وفي جنين، منعت قوات الاحتلال الصحفيين من تغطية العدوان المتواصل على بلدة قباطية لليوم الثالث على التوالي، وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أجبرت الصحفيين على مغادرة المنطقة خلال محاولاتهم توثيق الأحداث، كما اعتدت بالضرب على طفل بعد اقتحام منزله في البلدة، فيما واصل الجنود عمليات المداهمة والتفتيش واحتجاز المواطنين واستجوابهم.

وفي تطور ميداني مرتبط، فرضت قوات الاحتلال حظر التجوال في قرية مسلية جنوب جنين، وسمحت فقط للموظفين بالعودة إلى منازلهم ضمن مدة زمنية محدودة، وسط استمرار حالة التضييق على الحركة في المنطقة.