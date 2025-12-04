غزة.. مدير مجمع الشفاء يطلق نداء عاجلا لتوفير احتياجات ضرورية للمستشفى

أكد مدير عام مجمع الشفاء الطبي غزة الدكتور محمد أبو سلمية، في حديث للجزيرة مباشر اليوم الخميس، أن المستشفى يحتاج بشكل عاجل إلى غرف عمليات جديدة وغرف عناية مركزة ومواد وأجهزة طبية.

وأشار مدير المجمع إلى أن نحو 42 ألف جريح من بين 170 ألف جريح يحتاجون إلى إجراء عمليات جراحية.

مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة للجزيرة مباشر:

مجمع الشفاء في غزة

وكان المدير الطبي لمجمع الشفاء في غزة الدكتور حسن الشاعر، قد أعلن في منتصف أكتوبر الماضي، استئناف العمل جزئيا في العيادات الخارجية بالمجمع بعد توقف دام عامين بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأشار الشاعر إلى أن إعادة افتتاح العيادات الخارجية جاءت رغم التحديات، إذ لا تزال بعض التخصصات غير متاحة نتيجة نقص الأثاث والأجهزة الطبية والمستلزمات الأساسية.

وقال إن العيادات التي بدأت العمل تشمل التخصصات الأكثر احتياجًا، مثل جراحة الأعصاب وعيادات العظام والأورام، وهي فئات لم تحظَ بالمتابعة الطبية الكافية خلال فترة الحرب.

ويشارك في هذه العيادات أخصائيون من خارج قطاع غزة، إلى جانب أطباء متخصصين في مجالات مختلفة لمتابع الحالات الأكثر صعوبة.

وأكد المدير الطبي لمجمع الشفاء أن هذه العيادات تستقبل يوميًا ما بين 600 إلى 700 مريض، بعضهم يحتاج لإدخال المستشفى لإجراء عمليات جراحية أو تلقي العلاج داخل المجمع.

وفيما يتعلق بالأدوية والأدوات الطبية، أوضح الدكتور حسن الشاعر أن الخدمات تُقدم وفق الإمكانيات المتاحة، لافتًا إلى أن العديد من الأدوية والأجهزة التشخيصية غير متوفرة في قطاع غزة.