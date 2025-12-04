مكتب إعلام الأسرى: قوات الاحتلال اعتقلت مئات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء في شهر واحد

نشر مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، اليوم الخميس، نتائج دراسة قام بها مركز فلسطين لدراسات الأسرى، وأوضحت قيام الاحتلال بتصعيد حملات الاعتقال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بما في ذلك اعتقال نساء وعشرات الأطفال.

وأكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أنه رصد 570 حالة اعتقال في الضفة والقدس، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بينهم 8 سيدات و41 قاصرا، كما لقي أسير الشهادة في سجون الاحتلال.

ولا تشمل هذه الحالات عمليات الاعتقال الجماعي التي نفذتها سلطات الاحتلال في معظم مدن الضفة الغربية وقراها، وطالت مئات من الفلسطينيين.

وشملت حملات المداهمة والاعتقال التي نفذتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية الاستيلاء على منازل المواطنين وإخراج أصحابها منها، وتحويلها إلى ثكنة عسكرية بإشراف ضباط جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك).

وأوضح مركز فلسطين أن إجمالي حالات الاعتقال التي نفذتها سلطات الاحتلال بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في الضفة الغربية والقدس، بلغت نحو 21 ألف حالة اعتقال، طالت 610 امرأة وفتاة، وحوالي 1600 طفل، وآلاف الأسرى المحررين.

اعتقال النساء والأطفال

وأوضح مركز فلسطين أن الاحتلال واصل خلال الشهر الماضي استهداف الأطفال والنساء بالاعتقال، حيث وصل عدد المعتقلين من القاصرين خلال نوفمبر/تشرين الثاني إلى 41 طفلا، أصغرهم الطفل خطاب أشرف حسين (10 أعوام) من بلدة عزون شرق قلقيلية، والطفل راكان عمايرة (13 عاما) من جنين.

كما واصل الاحتلال استهداف النساء والفتيات الفلسطينيات، حيث وصلت حالات اعتقالهن إلى 8 حالات، بينهن أمهات شهداء ومطلوبين، وذلك بهدف الضغط عليهم لتسليم أنفسهم.

الأوامر الإدارية

وأشار مركز فلسطين إلى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي جريمة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد على 482 قرارا إداريا لاعتقال الأسرى دون توجيه أي تهمة، بينها 3 قرارات بحق أسيرات.

وصعّد الاحتلال من إصدار الأوامر الإدارية منذ حرب الإبادة، حيث وصلت أعداد المعتقلين الإداريين إلى أكثر من 3500 أسير، وهو ما يمثل أكثر من ثلث عدد الأسرى في سجون الاحتلال البالغ عددهم نحو 9500 أسير.

أسرى قطاع غزة

وكشف مركز فلسطين أن قوات الاحتلال واصلت خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الاعتقالات من قطاع غزة، في إطار استمرار العدوان على القطاع، حيث اعتقلت 8 صيادين خلال عملهم مقابل شواطئ غزة، واعتقلت عددا من الشبان في مدينة رفح، بعضهم مصابون.

في المقابل، أفرجت سلطات الاحتلال خلال الشهر الماضي عن 20 أسيرا من القطاع على دفعات عدة، وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في حالة صحية سيئة نتيجة التعذيب والتنكيل.

وأفاد المفرج عنهم بأن أوضاع أسرى غزة قاسية للغاية، ويتعرضون للضرب والحرمان والبرد الشديد دون ملابس أو أغطية، وأنهم تعرضوا لتعذيب إجرامي خلال شهور اعتقالهم.