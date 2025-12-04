نبّهت إلى الوضع في غزة.. منظمة أمريكية: أكثر من 6 آلاف مبتور وسط انهيار المنظومة الصحية (فيديو)

دعت منظمة “دوكتورز أجينست جينوسايد” (Doctors Against Genocide) في الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان، العالم إلى الالتفات للأزمة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من 6 آلاف مبتور وسط انهيار تام لمنظومة التأهيل والدعم النفسي.

وذكرت المنظمة أن واحدا من كل 4 مبتورين هو طفل، وأن آلاف الناجين يواجهون صدمات نفسية هائلة وإصابات كارثية ونزوحا قسريا، في ظل غياب شبه كامل للخدمات العلاجية المتخصّصة.

We are broken. 💔 After witnessing 15 months of relentless violence and destruction in Gaza, we can no longer carry on as if everything is normal. The international system has failed, and we are sick—sick from genocide, sick from complicity, and sick from silence. On January… pic.twitter.com/tLvsJ033bQ — Doctors Against Genocide (@docstopgenocide) December 27, 2024

وأكدت منظمة “أطباء ضد الإبادة الجماعية” أن التأهيل حق أساسي، وكذلك الحصول على أجهزة مساعِدة ودعم نفسي واجتماعي وحماية من العنف، مطالِبة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته.

ودعت إلى توفير وصول فوري لإعادة تأهيل الأطراف الصناعية، وتأمين خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، وضمان حماية الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون الدولي، إضافة إلى محاسبة الجهات المسؤولة عن خلق هذه الكارثة الواسعة للإعاقات في غزة.

6 آلاف حالة بتر جراء العدوان

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، تسجيل 6 آلاف حالة بتر أطراف خلال عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، وأشارت لحاجة المصابين إلى برامج تأهيل عاجلة وطويلة الأمد.

وقالت الوزارة، إن 6 آلاف حالة بتر مسجلة في وزارة الصحة بحاجة إلى برامج تأهيل عاجلة وطويلة الأمد، وأن %25 من إجمالي حالات البتر هم أطفال يواجهون إعاقات دائمة في سن مبكرة.

واشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن نقص الإمكانات الطبية والأدوات المساندة يزيد من معاناة الجرحى مبتوري الأطراف.

وقالت إن هناك معاناة إنسانية عميقة يعيشها آلاف الجرحى وعائلاتهم تُبرز الحاجة الملحّة إلى خدمات التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي.

ودعت الوزارة المنظمات الدولية إلى توجيه الاهتمام العاجل للجرحى مبتوري الأطراف في غزة، وتعزيز فرص الرعاية التخصصية والتأهيلية.