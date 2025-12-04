هآرتس: الأسرى في السجون الإسرائيلية يعانون من تجويع متعمد وسوء تغذية خطير

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن تقرير للنيابة العامة الإسرائيلية، يؤكد أن الأسرى الأمنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يعانون من تجويع متعمد وسوء تغذية خطير.

وقالت الصحيفة نقلا عن تقرير للنيابة العامة الإسرائيلية، إن أعداد السجناء الأمنيين الفلسطينيين ارتفع بشكل حاد إثر حملة اعتقالات واسعة النطاق في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت صحيفة هآرتس، نقلا عن تقرير النيابة العامة الإسرائيلية، أن عدد السجناء الأمنيين الفلسطينيين زاد بمقدار 3 آلاف سجين خلال شهرين بعد أحداث 7 أكتوبر.

وأشارت إلى أن عددهم، وصل إلى نحو 23 ألف سجين في نهاية 2024 رغم أن الطاقة الاستيعابية للسجون هي 14500 سجين فقط.

زنازين ضيقة ومزدحمة

وكشفت صحيفة هآرتس عن تقرير للنيابة العامة الإسرائيلية، أن 90% من الأسرى الأمنيين الفلسطينيين احتجزوا في زنازين تقل مساحتها عن 3 أمتار مربعة.

وعن وضع الأسرى داخل الزنازين، قالت الصحيفة نقلا عن تقرير النيابة العامة الإسرائيلية، إن الأسرى يظلون 23 ساعة في زنازين ضيقة ومزدحمة وسط ظروف صحية سيئة.

وأشارت صحيفة هآرتس إلى أن الأسرى الأمنيين الفلسطينيين في سجون عدة، أبلغوا عن تعرضهم للعنف الشديد والتنكيل الممنهج من قبل الحراس، وأن ذلك أصبح أمرا روتينيا.

عنف وتنكيل ممنهج

وأكد نادي الأسير الفلسطيني، في وقت سابق، أن الاحتلال يواصل التصعيد من عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين، وتنفيذ المزيد من الجرائم الممنهجة، مشيرا إلى نحو 21 ألف حالة اعتقال في الضّفة بما فيها القدس بعد حرب الإبادة في غزة.

وكشف نادي الأسير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد عمليات الاعتقال بشكل غير مسبوق، وأن ذلك طال نحو 21 ألف شخص من الضّفة بما فيها القدس.

وأشار النادي في بيانه، إلى أن عمليات الاعتقال بشكلٍ غير مسبوق، طالت أيضا الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وأن الاحتلال يواصل تنفيذ المزيد من الجرائم بحقّ المعتقلين وعائلاتهم.