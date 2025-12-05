أكسيوس: هذا موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة وتطورات تشكيل القوة الدولية

أفاد موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الإعلان عن الانتقال إلى المرحلة الثانية من عملية السلام في غزة قبل عيد الميلاد.

وأضاف أنه من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس ترامب قبل نهاية الشهر الجاري لبحث الخطوات التالية في اتفاق غزة.

القوة الدولية

ووفقًا للمسؤولين الأمريكيين، فإن واشنطن باتت في المراحل الأخيرة من تشكيل القوة الدولية التي أجازها مجلس الأمن الدولي، وكذلك من وضع هيكلية الحكم الجديدة في غزة.

وبحسب المسؤولين فمن المقرر أن تنتشر هذه القوة في الجزء الذي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي حاليًا من غزة، ما سيسمح بانسحاب إسرائيلي إضافي من هذه المناطق.

كما كشفوا أن مجلس السلام الذي سيرأسه ترامب، وسيضم نحو عشرة قادة من دول عربية وغربية، سيتولى الإشراف على الهيكل الحاكم في القطاع. وسيتبعه مجلس تنفيذي دولي يضم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ومستشاري ترامب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، بالإضافة إلى مسؤولين كبار من دول ممثلة في مجلس السلام.

حكومة تكنوقراط

وأشار المسؤولون إلى أن الولايات المتحدة وصلت إلى المراحل النهائية من التفاهم مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية ودول المنطقة بشأن تشكيل حكومة تكنوقراط تتولى إدارة غزة في المرحلة المقبلة.

وأوضح المسؤولون أن المجلس سيضم بين 12 و15 فلسطينيًا من أصحاب الخبرة في الإدارة والأعمال، على ألا يكون أي منهم منتمياً لحماس أو فتح أو أي فصيل فلسطيني آخر.

ونقل موقع أكسيوس عن مصدر مطّلع على عملية التدقيق أن القائمة الأولية شملت 25 مرشحًا، جرى استبعاد نحو نصفهم. ويقيم بعض المرشحين حاليًا في غزة، فيما يعيش آخرون خارجها، على أن يعودوا للمشاركة في عمل الحكومة الجديدة.