اتهامات لـ”مايكروسوفت” بمساعدة الجيش الإسرائيلي على مراقبة فلسطينيين عبر هذه المنصة

تواجه مجموعة “مايكروسوفت” الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا شكوى من منظمة “إيكو” غير الحكومية، تتهمها بتخزين بيانات مراقبة يجمعها الجيش الإسرائيلي عن فلسطينيين، بشكل غير قانوني داخل الاتحاد الأوروبي.

وقدمت “إيكو” الشكوى إلى هيئة حماية البيانات الأيرلندية، المسؤولة عن تطبيق النظام العام لحماية البيانات على الشركات التي تتخذ من أيرلندا مقرا لها، مثل “مايكروسوفت”.

وأكدت الهيئة الأيرلندية لوكالة الصحافة الفرنسية، الخميس، أنها تسلمت الشكوى، مشيرة إلى أنها “قيد التقييم في الوقت الراهن”.

وتأتي هذه الشكوى بعد تحقيق استقصائي نشرته صحيفة “ذي غارديان” البريطانية مطلع أغسطس/آب الماضي، أفاد بأن الوحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية استخدمت منصة “مايكروسوفت أزور” لتخزين بيانات هاتفية جرى اعتراضها عبر مراقبة واسعة النطاق لمدنيين في غزة والضفة الغربية.

وذكرت الصحيفة أن هذه البيانات خزنت على خوادم الشركة في أيرلندا وهولندا، وهو ما يفسر ارتباط الشكوى بالنظام العام لحماية البيانات الأوروبي.

وقالت “إيكو” في بيان الأربعاء إن “مايكروسوفت عالجت بصورة غير قانونية بيانات شخصية تخص فلسطينيين ومواطنين من الاتحاد الأوروبي، مما مكّن الجيش الإسرائيلي من ممارسة المراقبة والاستهداف وتعزيز الاحتلال”.

من جانبها، أعلنت “مايكروسوفت” أنها ستجري تحقيقا داخليا عقب نشر التقرير، وهو ما أدى في نهاية سبتمبر/أيلول إلى تعطيل وصول الوحدة الإسرائيلية إلى منصة “أزور”.

وأقرّ رئيس “مايكروسوفت” براد سميث، في رسالة إلى الموظفين نشرتها الشركة على الإنترنت، بأن المجموعة وجدت “أدلة تؤكد بعض أجزاء تقرير ذي غارديان”.

غير أن “إيكو” اتهمت “مايكروسوفت”، استنادا إلى شهادات مبلغين عن مخالفات، بـ”حذف كميات هائلة” من هذه البيانات سريعا من خوادمها الأوروبية بعد نشر التحقيق.