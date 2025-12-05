القوات الأمريكية تقصف قاربا شرق المحيط الهادئ (فيديو)

قتل أربعة أشخاص في ضربة جوية أمريكية الخميس استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات في شرق المحيط الهادئ، وفق ما أعلن الجيش الأميركي.

On Dec. 4, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel in international waters operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was carrying illicit narcotics and… pic.twitter.com/pqksvxM3HP — U.S. Southern Command (@Southcom) December 4, 2025

وأفادت القيادة العسكرية الجنوبية في الجيش الأمريكي في منشور على منصة اكس أنها استهدفت “قاربا في المياه الدولية تديره منظمة مصنفة إرهابية”، مضيفة أن “معلومات استخباراتية أكدت أن القارب كان يحمل مخدرات وينقلها عبر طريق معروف للتهريب في شرق المحيط الهادئ”.

وأكدت القيادة الجنوبية “قتل أربعة رجال من مهربي المخدرات كانوا على متن القارب”، مرفقة المنشور بفيديو يظهر قاربا متعدد المحركات يبحر بسرعة قبل أن يصيبه انفجار وتندلع النيران فيه.

تأتي هذه العملية وسط انتقادات متزايدة لهذه الضربات التي أودت حتى الآن بحياة أكثر من 85 شخصا.