القوات الأمريكية تقصف قاربا شرق المحيط الهادئ (فيديو)

Published On 5/12/2025

قتل أربعة أشخاص في ضربة جوية أمريكية الخميس استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات في شرق المحيط الهادئ، وفق ما أعلن الجيش الأميركي.

 

وأفادت القيادة العسكرية الجنوبية في الجيش الأمريكي في منشور على منصة اكس أنها استهدفت “قاربا في المياه الدولية تديره منظمة مصنفة إرهابية”، مضيفة أن “معلومات استخباراتية أكدت أن القارب كان يحمل مخدرات وينقلها عبر طريق معروف للتهريب في شرق المحيط الهادئ”.

وأكدت القيادة الجنوبية “قتل أربعة رجال من مهربي المخدرات كانوا على متن القارب”، مرفقة المنشور بفيديو يظهر قاربا متعدد المحركات يبحر بسرعة قبل أن يصيبه انفجار وتندلع النيران فيه.

تأتي هذه العملية وسط انتقادات متزايدة لهذه الضربات التي أودت حتى الآن بحياة أكثر من 85 شخصا.

المصدر: الجزيرة مباشر + الفرنسية

