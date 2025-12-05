القوات الأمريكية تقصف قاربا شرق المحيط الهادئ (فيديو)

قتل أربعة أشخاص في ضربة جوية أمريكية الخميس استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات في شرق المحيط الهادئ، وفق ما أعلن الجيش الأميركي.

On Dec. 4, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel in international waters operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was carrying illicit narcotics and… pic.twitter.com/pqksvxM3HP — U.S. Southern Command (@Southcom) December 4, 2025

وأفادت القيادة العسكرية الجنوبية في الجيش الأمريكي في منشور على منصة اكس أنها استهدفت “قاربا في المياه الدولية تديره منظمة مصنفة إرهابية”، مضيفة أن “معلومات استخباراتية أكدت أن القارب كان يحمل مخدرات وينقلها عبر طريق معروف للتهريب في شرق المحيط الهادئ”.

وأكدت القيادة الجنوبية “قتل أربعة رجال من مهربي المخدرات كانوا على متن القارب”، مرفقة المنشور بفيديو يظهر قاربا متعدد المحركات يبحر بسرعة قبل أن يصيبه انفجار وتندلع النيران فيه.

ومنذ أغسطس/آب، عززت إدارة دونالد ترامب الوجود العسكري الأميركي في البحر الكاريبي وقبالة سواحل فنزويلا بداعي مكافحة المخدرات، مع اتهامها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتزعم كارتل للتهريب.

.@SECWAR "We've only just begun striking Narco-Boats and putting Narco-Terrorists at the BOTTOM OF THE OCEAN." pic.twitter.com/qkat9QgZZp — DOW Rapid Response (@DOWResponse) December 2, 2025

والثلاثاء قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن ضربات الولايات المتحدة لقوارب المخدرات “ما زالت في بداياتها”.

وأثارت هذه الهجمات انتقادات دولية واعتبرها خبراء أمميون “إعدامات خارج نطاق القضاء”، لكن المتحدثة باسم البنتاغون كينغسلي ويلسون شددت الثلاثاء على قانونية الضربات.

وقالت في مؤتمر صحافي إن العمليات “قانونية بموجب القانون الأميركي والدولي، والأفعال كلها متوافقة مع قانون النزاع المسلّح”.

ومنذ سبتمبر/ أيلول، دمّرت القوات الأميركية أكثر من 20 قاربا يشتبه بأنها تستخدم في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، بضربات أوقعت أكثر من 83 قتيلا.