ترحيب واسع بانسحاب دول أوروبية من مسابقة يوروفيجن احتجاجا على مشاركة إسرائيل (فيديو)

اعترضت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT بشدة على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن 2026″، خلال اجتماع الاتحاد الأوروبي للبث (EBU) المنعقد الخميس في جنيف، وذلك بسبب حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة.

‏وطالبت TRT باستبعاد إسرائيل من المسابقة بسبب حربها المستمرة في غزة، مؤكدة أن إسرائيل تقوم منذ فترة طويلة بحرب إبادة ممنهجة ضد المدنيين في فلسطين.

‏وقالت TRT -بصفتها أحد الأعضاء المؤسسين للاتحاد- إن الوضع في غزة يجعل مشاركة إسرائيل غير متوافقة مع قيم مسابقة يوروفيجن.

وجاء في البيان الصادر عن وفد هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية: “مثل الجميع في هذه القاعة، شهدنا في TRT اضطهاداً دام عقوداً وإبادة جماعية تتكشف أمام أعين العالم. ومنذ بدء ما يسمى وقف إطلاق النار، قُتل عشرات الأطفال ولا تزال المساعدات لا تصل إلى غزة بشكل آمن. كما قُتل أكثر من 270 صحفياً على يد إسرائيل”.

‏وأضاف البيان: “موقف TRT واضح. إن مشاركة هيئة البث الإسرائيلية في المسابقة ليست مناسبة ولا تتوافق مع قيم المسابقة، وبالتالي ينبغي عدم السماح بها”.

‏وعقب الموقف شديد اللهجة الذي أعلنته TRT، أصدرت هيئات بث أوروبية بيانات غاضبة. وأعلنت كل من سلوفينيا وهولندا وإسبانيا وإيرلندا انسحابها من المسابقة. كما غادر وفد TRT قاعة الاجتماع احتجاجاً على كلمة ممثل هيئة البث الإسرائيلية.

غضب على منصات التواصل الاجتماعي

ورغم معارضة دول لمشاركة تل أبيب في مسابقة يوروفيجن 2026 في فيينا العام القام، إلا أن موافقة الاتحاد الأوروبي أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال حساب يحمل اسم اون جونس “تقاطع كل من إسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا وهولندا يوروفيجن ردًا على مشاركة إسرائيل. يجب على بريطانيا أن تقاطع يوروفيجن أيضًا. طردت روسيا في 2022، وإسرائيل ارتكبت إبادة جماعية. إذا لم تطرد إسرائيل، فسوف يتم تدمير يوروفيجن”.

وعلق حساب يحمل اسم ديانا “خسارة إسبانيا (أكثر قاعدة جماهيرية شغفًا) وهولندا (أكبر مساهم مالي خارج الدول الخمس الكبرى)، وأيرلندا (بلد كبير في يوروفيجن وله تاريخ طويل)، خسارة هذه البلدان سيحطم المسابقة للأبد، كل ذلك لأنهم يريدون الإبقاء على دولة إرهابية ترتكب الإبادة الجماعية”.

وأفاد حساب يحمل اسم أيلين “نحن في هولندا، أول دولة تؤدي في يوروفيجن، وأول دولة تستبعد من النهائي، وأول دولة تغادر في وجه البروباغاندا ودعما للإنسانية”.

بينما عبر حساب أوري عن الدعم للهولنديين “كل الدعم لكن لاتخاذكم موقفا أخلاقيا واختياركم الواضح للخير بانسحابكم من مسابقة يوروفيجن بعد تأكيد مشاركة إسرائيل. يجب أن ترسخ عواقب الإبادة الجماعية في وجه الإسرائيليين. شكرًا لكم”.

وعلق الكاتب جيسون ريد “مهما كانت التبريرات من الجنون تماما أن تقدم يوروفيجن كل هذه التنازلات لاستيعاب دولة غير أوروبية. إسرائيل مسموح لها بالمشاركة في يوروفيجن 2026، بينما دولتان أوروبيتان كبيرتان ونجمتا يوروفيجن إسبانيا وهولندا ستنسحبان”.