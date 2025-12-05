حماة.. السوريون يحتفلون بالذكرى الأولى لتحرير المدينة (فيديو)

خرج المئات إلى شوارع مدينة حماة السورية احتفالا بالذكرى الأولى لتحرير المدينة وسقوط نظام الأسد.

ففي مثل هذا اليوم من العام الماضي أقرّ الجيش السوري بخسارته مدينة حماة الاستراتيجية، رابع كبرى مدن البلاد، بعد وقت قصير من إعلان فصائل المعارضة دخولها أحياءها، لأول مرة منذ اندلاع النزاع في البلاد عام 2011.

وقال الجيش في بيان “حفاظا على أرواح المدنيين.. قامت الوحدات العسكرية المرابطة فيها بإعادة الانتشار والتموضع خارج المدينة”.

بينما قال حسن عبد الغني القيادي بالمعارضة السورية وقتها في منشور على إكس إنهم حرروا مئات السجناء من سجن حماة المركزي.

يومها أيضا الرئيس الحاالي أحمد الشرع الذي كان يشغل وقتها منصب القائد في إدارة العمليات العسكرية بالمعارضة السورية، رسالة طمأنة إلى أهالي مدينة حماة بعد سيطرة قوات المعارضة السورية على المدينة.

وفي رسالة مصورة قال الشرع “أبشركم إخواني أن إخوانكم المجاهدون الثوار قد بدأو بالدخول إلى مدينة حماة لتطهير ذلك الجرح الذي استمر في سوريا لمدة 40 عاما”.

وأضاف “أسأل الله أن يكون فتحا لا ثأر فيه بل فتحا كله رحمة ومودة”.