حماس تعلّق على مقتل ياسر أبو شباب زعيم الميليشيا المدعومة من الاحتلال

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن المصير الذي لقيه ياسر أبو شباب، زعيم الميليشيا المدعومة من الاحتلال، هو “المصير الحتمي لكل من خان شعبه ووطنه، ورضي أن يكون أداة في يد الاحتلال”.

وأضافت (حماس)، في بيان اليوم الخميس، أن “الأفعال الإجرامية التي قام بها المدعو ياسر أبو شباب وعصابته، مثلت خروجا فاضحا عن الصف الوطني والاجتماعي”.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، مقتل ياسر أبو شباب زعيم ما يعرف باسم “القوات الشعبية”، وهي ميليشيا مدعومة من إسرائيل، وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن التقديرات الأولية داخل الأوساط الأمنية تشير إلى أن أبو شباب قُتل على يد أحد عناصر الميليشيا التابعة له.

كما أكدت “القوات الشعبية” مقتل زعيمها أبو شباب في بيان اليوم الخميس عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”.

موقف العشائر من أبو شباب

وأكدت (حماس) في بيانها أنها “تثمن موقف العائلات والقبائل والعشائر التي تبرّأت من أبو شباب، وكل من تورّط في الاعتداء على أبناء شعبه أو التعاون مع الاحتلال”.

وأشارت إلى أن القبائل والعشائر في قطاع غزة “رفعت الغطاء العشائري والاجتماعي عن هذه الفئة المعزولة التي لا تمثّل إلا نفسها”.

ووصفت (حماس) “توظيف الاحتلال لعصابات ساقطة اجتماعيا وأخلاقيا وخارجة عن القانون” بأنه “تعبير عن حالة العجز التي وصلها أمام الصمود الأسطوري لشعبنا البطل ومقاومته الباسلة”.

“عجز الاحتلال عن حماية عملائه”

وأكدت الحركة في بيانها “عجز الاحتلال عن حماية عملائه”، وأن “مصير كل من يعبث بأمن شعبه ويخدم عدوّه هو السقوط في مزابل التاريخ، وفقدان أي احترام أو مكانة في مجتمعه”.

وشددت (حماس) على أن “وحدة شعبنا، بعائلاته وقبائله وعشائره ومؤسساته الوطنية، ستظل صمام الأمان في وجه كل محاولات تخريب نسيجه الداخلي”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اعترف، بحسب تسريبات نشرتها صحيفة “يسرائيل هيوم”، بأن حكومته دعمت “القوات الشعبية” التي تزعمها أبو شباب بالسلاح “لحماية الجنود الإسرائيليين في مناطق التماس داخل غزة”.

وظهر ياسر أبو شباب برفقة عناصره شرقي رفح، بالتزامن مع عمليات أمنية تنفذها المقاومة لملاحقة المتورطين في التعاون مع الاحتلال عقب توقيع وقف إطلاق النار.