طالبوا بحماية أرزاقهم وسلامتهم.. صيادو عكار في شمال لبنان يشكون من التهديدات الإسرائيلية (فيديو)

طالب صيادون لبنانيون في مرفأ عكار شمال لبنان، الحكومة باتخاذ إجراءات لحماية مهنة صيد الأسماك، إضافة إلى ضمان سلامتهم، مشيرين إلى التهديدات الإسرائيلية والمضايقات.

وقال صيادون من مرفأ “ببنين-العبدة” وهو من أكبر المرافئ لصيد الأسماك في لبنان، للجزيرة مباشر، إنهم يعانون من مشاكل خاصة بالمهنة نفسها، إضافة إلى المضايقات الإسرائيلية.

ودعا أحد الصيادين الحكومة إلى تحسين واقع الصيادين، وتحدث عن معالجة النفايات وتنظيفها إضافة إلى مسألة الصيد بالديناميت وضرورة فتح مجالات تعاون بين الوزارات المعنية.

مطالبات بدعم القطاع

وألقى الصيادون باللوم على الحكومة، وطالبوا بدعم هذا القطاع، مشيرين إلى مشاكل أخرى تواجه الصيادين وخاصة في فصل الشتاء بسبب قلة الصيد، وبالتالي ارتفاع الأسعار التي لا تغطي مصروفات المهنة.

ويعاني مرفأ ببنين-العبدة منذ عقود أزمة متكررة، فيما تجري أعمال تنظيف حوض المرفأ من الرمال والنفايات التي تحملها الأمواج لتشكل عائقا كبيرا أمام الصيادين الذين يتعذر عليهم إدخال مراكبهم أو إخراجها.

وتتصاعد في كل موسم مطالبات صيادي الأسماك وأصحاب مراكب الصيد وشكواهم إلى الجهات المعنية، لا سيما منها وزارة الأشغال العامة والنقل.