مكتب إعلام الأسرى: انتهاكات قاسية ووحشية بحق أسرى غزة في سجن النقب

أكد مكتب إعلام الأسرى تعرض معتقلي قطاع غزة في سجن النقب لمعاملة قاسية ووحشية من قبل إدارة السجن، شملت الإهمال المتعمد وفرض عقوبات جماعية بحقهم.

وأوضح المكتب أن الملابس التي تُقدَّم للأسرى قديمة وبالية ولا تكفي الجميع. كما يُجبرون على خلع جزء من ملابسهم عند الخروج للزيارة في إجراء مهين.

حملة قمع

وأشار المكتب إلى أن إدارة السجن تمتنع عن الاستجابة لطلبات الأسرى للتوجه إلى العيادة، حتى في الحالات المرضية التي تستدعي تدخلا طبيا عاجلا، ما يشكل خطرا مباشرا على حياتهم.

كما كشف عن إصابة عدد من الأسرى بالرصاص المطاطي وتعرضهم للضرب خلال حملة قمع نُفذت مؤخرا داخل السجن.

ودعا مكتب إعلام الأسرى المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف ما وصفه بـ”الانتهاكات الخطيرة” التي يتعرض لها الأسرى داخل سجن النقب.