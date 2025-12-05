نيوزيلندا.. استعادة قلادة مستوحاة من أفلام جيمس بوند من أحشاء رجل

بعد ستة أيام كاملة من المراقبة الدقيقة، تمكنت شرطة نيوزيلندا من استعادة قلادة مستوحاة من أحد أفلام جيمس بوند لعام 1983 “أوكتوبوسي”، بعدما ابتلعها لص حاول تهريبها من متجر مجوهرات.

وقالت الشرطة يوم الجمعة إنهم أمضوا الأيام الستة يراقبون كل حركة لجهازه الهضمي، قبل أن تُسترد القلادة البالغة قيمتها 33 ألف دولار نيوزيلندي (حوالي 19 ألف دولار أمريكي) مساء الخميس بطريقة طبيعية، دون الحاجة لأي تدخل طبي.

وأظهرت صورة أقل بريقا قدمتها شرطة نيوزيلندا يوم الجمعة يدا مرتدية قفازا وهي تحمل القلادة المستعادة، التي كانت لا تزال متصلة بسلسلة ذهبية طويلة مع بطاقة سعر سليمة. وقال متحدث إن القلادة والرجل سيبقيان في حوزة الشرطة.

يشار إلى ان الرجل،32 عاما، والذي لم يكشف عن هويته، محتجز لدى الشرطة منذ أن زعم أنه ابتلع قلادة الأخطبوط المرصعة بالجواهر في متجر بارتريدج للمجوهرات في مدينة أوكلاند في 28 نوفمبر/تشرين الثاني. وتم القبض عليه داخل المتجر بعد دقائق من السرقة المزعومة.

ومن المقرر أن يمثل الرجل أمام محكمة مقاطعة أوكلاند في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وقد مثل أمام المحكمة لأول مرة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني.