الأخبار|نيوزيلندا

نيوزيلندا.. استعادة قلادة مستوحاة من أفلام جيمس بوند من أحشاء رجل

This handout photo release by New Zealand Police on December 5, 2025 shows an officer displaying a recovered diamond-encrusted green Fabergé egg in Auckland after keeping a six-day watch over the thief accused of swallowing it.
بيضة فابرجيه محدودة الإصدار ومستوحاة من فيلم جيمس بوند لعام 1983 (الفرنسية)
Published On 5/12/2025
|
آخر تحديث: 05:35 AM (توقيت مكة)

حفظ

بعد ستة أيام كاملة من المراقبة الدقيقة، تمكنت شرطة نيوزيلندا من استعادة قلادة مستوحاة من أحد أفلام جيمس بوند لعام 1983 “أوكتوبوسي”، بعدما ابتلعها لص حاول تهريبها من متجر مجوهرات.

وقالت الشرطة يوم الجمعة إنهم أمضوا الأيام الستة يراقبون كل حركة لجهازه الهضمي، قبل أن تُسترد القلادة البالغة قيمتها 33 ألف دولار نيوزيلندي (حوالي 19 ألف دولار أمريكي) مساء الخميس بطريقة طبيعية، دون الحاجة لأي تدخل طبي.

In this photo provided by the New Zealand Police a Fabergé pendant is held after it was recovered, Thursday, Dec. 4, 2025, from a man accused of stealing and swallowing the pendant. (New Zealand Police via AP)
بيضة فابرجيه محدودة الإصدار ومستوحاة من فيلم جيمس بوند لعام 1983 (أسوشيتد براس)

وأظهرت صورة أقل بريقا قدمتها شرطة نيوزيلندا يوم الجمعة يدا مرتدية قفازا وهي تحمل القلادة المستعادة، التي كانت لا تزال متصلة بسلسلة ذهبية طويلة مع بطاقة سعر سليمة. وقال متحدث إن القلادة والرجل سيبقيان في حوزة الشرطة.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

يشار إلى ان الرجل،32 عاما، والذي لم يكشف عن هويته، محتجز لدى الشرطة منذ أن زعم أنه ابتلع قلادة الأخطبوط المرصعة بالجواهر في متجر بارتريدج للمجوهرات في مدينة أوكلاند في 28 نوفمبر/تشرين الثاني. وتم القبض عليه داخل المتجر بعد دقائق من السرقة المزعومة.

ومن المقرر أن يمثل الرجل أمام محكمة مقاطعة أوكلاند في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وقد مثل أمام المحكمة لأول مرة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني.

المصدر: الألمانية + الجزيرة مباشر

إعلان