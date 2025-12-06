إنهاء الحرب.. الخارجية الأمريكية تكشف ما دار في المحادثات مع المسؤولين الأوكرانيين

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين سيواصلون يوم السبت مناقشاتهم حول خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك في ختام اليوم الثاني من الاجتماعات التي عقدت في فلوريدا بمشاركة المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وكبير المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف.

وذكرت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أن الطرفين اتفقا على أن “التقدم الحقيقي نحو أي اتفاق يعتمد على استعداد روسيا لإظهار التزام جاد بالسلام طويل الأمد، بما في ذلك اتخاذ خطوات لخفض التصعيد ووقف أعمال القتل”.

وأضاف البيان أن الطرفين “اتفقا أيضا على إطار الترتيبات الأمنية وناقشا قدرات الردع اللازمة للحفاظ على سلام دائم”.

من جانبهم، أصدر مستشارو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولون أوكرانيون بيانًا مشتركًا يسلط الضوء على النقاط الأساسية للتقدم الذي تحقق، مشيرين إلى دور ضغط ترامب على كييف وموسكو لقبول المقترح الأمريكي الوسيط لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربعة أعوام.

وجاء في البيان “اتفق الطرفان على أن أي تقدم حقيقي صوب التوصل إلى اتفاق يعتمد على استعداد روسيا لإظهار التزام جاد بسلام طويل المدى، بما ذلك خطوات صوب خفض التصعيد ووقف القتل.

كما راجع الطرفان بشكل منفصل أجندة الازدهار المستقبلي التي تستهدف دعم بناء أوكرانيا بعد الحرب والمبادرات الاقتصادية المشتركة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا ومشروعات التعافي طويل المدى”.

وجاءت تصريحات ويتكوف وكوشنر في فلوريدا مع عمروف وهناتوف في أعقاب مناقشات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوثين الأمريكيين في الكرملين يوم الثلاثاء الماضي.

ومنذ عرض الخطة الأميركية قبل نحو ثلاثة أسابيع، جرت جلسات محادثات عدة مع الأوكرانيين في جنيف وميامي بهدف تعديل النص لمراعاة مصالح كييف.

كما عُرضت الوثيقة الأربعاء على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة لموسكو أجراها ويتكوف وكوشنر.

ولم ترشح تفاصيل كثيرة على صلة بالخطة المعدلة، في حين اعتُبرت النسخة الأولية منها مراعية إلى حد كبير لمصالح روسيا.