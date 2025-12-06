رئيس دولة يلتقي بعثة بلاده المشاركة في كأس العرب.. ما سبب الزيارة؟

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع ببعثة منتخب بلاده لكرة القدم المشاركة في بطولة كأس العرب 2025، في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني.

فخامة الرئيس أحمد الشرع يلتقي ببعثة المنتخب السوري لكرة القدم المشارك في بطولة كأس العرب 2025، في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني. pic.twitter.com/0sjuJjoYqm — وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) December 5, 2025

ونشر الموقع الرسمي للخارجية السورية على موقع “إكس”، جانبًا من اللقاء وكلمة الشرع للاعبين، وذلك على هامش مشاركته في منتدى الدوحة 2025 الذي سيقام اليوم السبت.

أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيفتتح السبت النسخة الثالثة والعشرين لمنتدى الدوحة تحت شعار “ترسيخ العدالة: من الوعود إلى واقع ملموس”، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية وضيوف المنتدى.

في اتصال هاتفي.. الرئيس السوري أحمد الشرع يهنئ بعثة المنتخب السوري المشاركة في كأس العرب بتحقيق الفوز في مباراتهم الأولى ضد منتخب تونس pic.twitter.com/GjJk4VzAVC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 2, 2025

ويبدو أن الرئيس السوري أحمد الشرع من أكبر مشجعي منتخب بلاده، فقد سبق له أن هنأ لاعبي المنتخب السوري بعد الفوز على منتخب تونس في بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر. وفي حديثه عبر اتصال فيديو، وعد الشرع بالعمل على تطوير المنشآت الرياضية ودعم المنتخب لتعزيز أدائه مستقبلاً.

وعلى صعيد البطولة، قدم المنتخب السوري أداء لافتًا بفوزه في المباراة الأولى على نظيره التونسي بهدف دون رد، ثم تعادله مع قطر المضيفة بهدف لمثله، ليحتل صدارة مجموعته مناصفة مع المنتخب الفلسطيني برصيد أربع نقاط لكل منهما، ويكفي المنتخبين التعادل في المباراة الأخيرة للمرور إلى الدور القادم دون انتظار نتيجة المواجهة الأخرى في المجموعة التي ستجمع بين قطر وتونس، اللتين تحتلان المركز الأخير برصيد نقطة واحدة لكل منهما.