شباب غزة يكسرون الصمت باستعراض هدير محركاتهم على الرمال (فيديو)

بعد عامين من حرب الإبادة على قطاع غزة، عادت رياضة الدراجات النارية لتجد لها موطئ قدم في القطاع.

فقد تجمّع العشرات من محبّي هذه الرياضة لاستعراض مهاراتهم فوق الرمال، وتحديدًا في وسط القطاع بالقرب من معبر نتساريم.

لم يحمل هذا الاستعراض طابعًا رسميًا، بل جاء بهدف الترفيه وكسر حالة الضغط التي يعيشها السكان.

وقال أحد المشاركين إن الظروف التي مرّوا بها خلال العامين الماضيين من قصف ودمار ونزوح وانقطاع الوقود والبنزين في القطاع أدت إلى انعزالهم التام عن ممارسة هذه الرياضة.

وأضاف آخر أن منطقة نتساريم شهدت خلال الأشهر الماضية تواجدًا مكثّفًا لقوات الاحتلال، إلا أن هؤلاء الشباب أرادوا، بعد عامين من الحرب، أن يرسلوا رسالة للعالم مفادها أن بإمكانهم صناعة حياة أجمل وفتح آفاق أرحب. وهي رسالة أيضًا بأن عزيمة الفلسطيني وحبه لوطنه لا تنكسر، ورغم ما ذاقوه من ويلات الاحتلال، ما يزال التفاؤل يملأ وجوههم.