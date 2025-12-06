شهداء وجرحى في سلسلة خروق إسرائيلية لوقف إطلاق النار بغزة (فيديو)

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم السبت، جراء قصف إسرائيلي مكثف لحي الزيتون شرقي مدينة غزة، كما أُعلن استشهاد اثنين آخرين باستهداف نفذته طائرة مسيَّرة إسرائيلية شمالي قطاع غزة، في أحدث خروق الاحتلال لوقف إطلاق النار المعلن في القطاع.

وقالت مصادر محلية إن مستشفى الشفاء استقبل الشهداء، إضافة إلى إصابات عدة خطرة، عقب استهدافهم بطائرة “كواد كابتر” إسرائيلية في منطقة دوار العطاطرة شمال غزة.

وفي شمال القطاع، استشهد ضابط من الدفاع المدني متأثرا بجروحه التي أصيب بها، أمس الجمعة، بعد استهداف إسرائيلي طال محيط مسجد الرباط في مشروع بيت لاهيا. وكانت طائرة مسيَّرة انتحارية قد ألقت قنابل قرب المسجد يوم أمس، مما أدى إلى إصابتين إضافيتين في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا.

كما أعلنت الطواقم الطبية انتشال جثمان شهيد من منطقة جباليا البلد، وسط تواصل عمليات القصف والاستهداف في مناطق متفرقة من القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال، ظهر اليوم، سلسلة غارات عنيفة على المناطق الجنوبية الشرقية من مدينة رفح. كما نفذت، فجر السبت، غارات مكثفة على شرقي غزة وخان يونس والمغازي، تزامنا مع قصف مدفعي وإطلاق نار داخل نطاق الخط الأصفر ومحيطه.

وتشهد مناطق عدة في القطاع أحزمة نارية وغارات متلاحقة، إلى جانب عمليات تجريف ونسف لمنازل المواطنين، مما يمثل استمرارا واضحا لخروق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ووفق الإحصاءات، فإن 372 مواطنا استُشهدوا منذ بدء الاتفاق، معظمهم من الأطفال والنساء والمُسنين، إضافة إلى أكثر من 920 مصابا.

وفي السياق، أعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 70354 شهيدا، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى 171030 مصابا، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وسط عجز فرق الإنقاذ عن الوصول إليهم.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط، وصلت إلى مستشفيات القطاع جثامين ستة شهداء، بينهم شهيد جديد وخمسة جرى انتشالهم، إضافة إلى 15 مصابا. كما بلغت حصيلة الضحايا منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 367 شهيدا و953 مصابا.