صندوق غامض في قلب المسجد الأموي يثير فضول السوريين (شاهد)

أثار صندوق ضخم مغطى بالقماش الأخضر ويحمل شعاري السعودية وسوريا، حالة واسعة من الفضول داخل المسجد الأموي في دمشق، بعد ظهوره بشكل مفاجئ دون إعلان رسمي يوضح ماهيته أو الغرض منه.

ورصدت الجزيرة مباشر آراء عدد من الأهالي الذين انقسموا بين من يرى أنه يحتوي على مقتنيات تاريخية مرتبطة بالمسجد الأموي، ومن رجّح أن يكون جزءا من مشروع لترميم المعلم التاريخي.

وتوقع آخرون وجود قطعة أثرية ثمينة أو هدية رمزية ذات قيمة دينية، كأن يكون مجسما للكعبة المشرفة أو قماشا كسويا ذا دلالة روحية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الصندوق يمثل هدية رسمية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الشعب السوري، ومن المقرر كشف مضمونه رسميا خلال احتفالية خاصة تقام في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، بالتزامن مع الذكرى الأولى لتحرير دمشق من نظام الأسد.