مستثمر أمريكي إسرائيلي: نيويورك تنهار.. اذهبوا إلى إسرائيل (فيديو)

بعد عقود من الدعم الأمريكي غير المحدود لإسرائيل، يبدو أن بعض الإسرائيليين يرون أن الولايات المتحدة “إمبراطورية في طريقها إلى الانهيار حتى من داخل الولايات المتحدة نفسها”، على حد قولهم.

وأثارت تصريحات الأمريكي الإسرائيلي مايكل آيزنبرغ للمستثمرين بمغادرة الولايات المتحدة والتوجه نحو إسرائيل للاستثمار فيها مشيرا إلى “قرب تدهور الإمبراطورية الأمريكية” ردود فعل كبيرة.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية “إذا كنتم ستغادرون نيويورك تعالوا مباشرة إلى إسرائيل، لا يوجد سبب للتوقف في فلوريدا. الاقتصاد الإسرائيلي سيشهد تحولا الآن، سنبني قطاعا ماليا قويا، ونصبح ثاني عاصمة مالية بدل لندن”.

وذكر مايكل آيزنبرغ أنهم سيعملون خلال العقد المقبل على بناء اقتصاد بقيمة تريليون دولار، وأضاف أن إسرائيل تُعَد من العالم الصاعد الذي يتحرك نحو الجنوب والشرق، بحسب وصفه، ونصح المستثمرين بالتوجه نحو ذلك.

وردَّ حساب باسم (يهودا توراه)، وقال إن “المشروع الكامل للصهاينة في الترويج لمعاداة السامية يستند إلى هدفهم الجوهري في التلاعب باليهود ودفعهم نحو الهجرة إلى بلد مريض بالحرب، لكن يجري تقديمه بوصفه ملاذا آمنا”.

من جانبه، كتب حساب باسم (آدم) “يكشف الصهاينة أخيرا حقيقة ما يقولون. لم يحبوا أمريكا أبدا. كانوا يحبون حلبها فقط”، بحسب تعبيره.