مسعد بولس: طرفا النزاع في السودان استخدما الجوع “تكتيك” حرب

دعا كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية والعربية، مسعد بولس، أطراف الصراع في السودان إلى وقف الأعمال العدائية فورا وفتح الممرات أمام وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق، محذرا من تفاقم الكارثة الإنسانية في البلاد.

وأكد بولس أن الطرفين استخدما الجوع سلاحا و”تكتيكا” في الحرب، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ومعايير حماية المدنيين.

وشدد المسؤول الأمريكي على أن الولايات المتحدة تدين الهجوم بطائرة مسيَّرة الذي استهدف شاحنة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في إقليم دارفور. وقال إن الاعتداء على المساعدات الإنسانية يهدد حياة الملايين، ويقوّض جهود الإغاثة الدولية.

وكان بولس قد كشف في تصريحات سابقة أن طرفي النزاع رفضا المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار المقدَّم ضمن جهود اللجنة الرباعية الدولية. كما نقل انتقادات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان للمقترح، الذي وصفه بأنه “الأسوأ حتى الآن”، واتهم الرباعية بأنها “غير محايدة” في تعاملها مع الأزمة.

ويأتي الموقف الأمريكي مع تصاعد الأوضاع الإنسانية الكارثية في السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في إبريل/نيسان 2023، وهي حرب أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص، وسط تحذيرات دولية من انهيار شامل للوضع الإنساني إذا استمر القتال دون حلول سياسية عاجلة.