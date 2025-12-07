البرغوثي: “البقاء والصمود هو الأولوية الأولى للشعب الفلسطيني”
أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية د/ مصطفى البرغوثي أن البقاء والصمود هو الأولوية الأولى للشعب الفلسطيني في المرحلة الحالية.
وفي مقابلة مع المسائية السبت على الجزيرة مباشر قال البرغوثي بخصوص مشروع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ” النية لدى نتنياهو لم تنته ومشروعه فشل حتى الآن في غزة ولا يجب أن ننسى أنه شن حربا طوال سنتين ولم يستطع لا اقتلاع المقاومة ولا فرض سيطرته ولا تحقيق التطهير العرقي”.
تساؤلات حول مصير مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من #غزة#المسائية pic.twitter.com/S9T6UDQMRD
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 6, 2025
وأضاف البرغوثي “الحركة الصهيوينة ككل لا زالت تحلم بتحقيق التطهير العرقي فما هو الهدف الأسمى للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة، هو الصمود والبقاء وهذا هو أهم هدف”.
اقرأ أيضاlist of 3 items
- list 1 of 3إضاءة شجرة عيد الميلاد في بيت لحم للمرة الأولى منذ حرب غزة (فيديو)
- list 2 of 3وزير الإعلام اللبناني: “الاعتداءات الإسرائيلية هي أبرز معوقات حصر السلاح بيد الدولة”.
- list 3 of 3مندوب مصر السابق لدى الأمم المتحدة: “خطة ترامب في غزة أشبه بحوار الطرشان”
وبرر البرغوثي ذلك قائلا “هذا يفشل الهدف المركزي للحركة الصهيونية، والحكومة الإسرائيلية تحاول إفشال الشعب الفلسطيني في البقاء والصمود وما يجري بغزة الآن هو شيء معيب فلا يدخل دواء بشكل كاف ولا تدخل أجهزة طبية”.
وتسائل البرغوثي كيف يمكن لمنطقة فيها أكثر من مليوني إنسان لا يوجد بها جهاز رنين مغناطيسي واحد.