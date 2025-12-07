البرغوثي: “البقاء والصمود هو الأولوية الأولى للشعب الفلسطيني”

أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية د/ مصطفى البرغوثي أن البقاء والصمود هو الأولوية الأولى للشعب الفلسطيني في المرحلة الحالية.

وفي مقابلة مع المسائية السبت على الجزيرة مباشر قال البرغوثي بخصوص مشروع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ” النية لدى نتنياهو لم تنته ومشروعه فشل حتى الآن في غزة ولا يجب أن ننسى أنه شن حربا طوال سنتين ولم يستطع لا اقتلاع المقاومة ولا فرض سيطرته ولا تحقيق التطهير العرقي”.

وأضاف البرغوثي “الحركة الصهيوينة ككل لا زالت تحلم بتحقيق التطهير العرقي فما هو الهدف الأسمى للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة، هو الصمود والبقاء وهذا هو أهم هدف”.

وبرر البرغوثي ذلك قائلا “هذا يفشل الهدف المركزي للحركة الصهيونية، والحكومة الإسرائيلية تحاول إفشال الشعب الفلسطيني في البقاء والصمود وما يجري بغزة الآن هو شيء معيب فلا يدخل دواء بشكل كاف ولا تدخل أجهزة طبية”.

وتسائل البرغوثي كيف يمكن لمنطقة فيها أكثر من مليوني إنسان لا يوجد بها جهاز رنين مغناطيسي واحد.