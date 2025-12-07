ترامب يشعل الجدل: حان الوقت لتغيير اسم “كرة القدم الأمريكية” (شاهد)

في الوقت الذي يستعد فيه العالم لمونديال 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، عاد الجدل القديم بشأن تسمية كرة القدم إلى الواجهة، بعد تصريح غير مسبوق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مراسم سحب قرعة كأس العالم في واشنطن.

فاللعبة التي يعرفها العالم بـ”كرة القدم” هي الرياضة التي تجذب 22 لاعبا يركضون 90 دقيقة خلف الكرة المستديرة بهدف وضعها في الشباك.

إلا أن هذه التسمية تختلف جذريا داخل الولايات المتحدة، إذ يشير مصطلح “فوت بول” Football إلى لعبة مختلفة تماما، وهي كرة القدم الأمريكية، التي تعتمد على حمل الكرة باليد، والاندفاع القوي، وارتداء الخوذ وواقيات الصدر.

أما اللعبة العالمية التي يعشقها مليارات البشر، فيطلق عليها الأمريكيون اسم “سوكر” (Soccer)، في محاولة لتمييزها عن رياضتهم المحلية.

ترامب يطالب بالتغيير

وخلال الحدث الرسمي، أعرب ترامب عن دهشته من تسمية اللعبة العالمية بـ”سوكر”، قائلا إن اللعبة التي تُلعب بالقدم يجب أن تُسمى “كرة القدم” فعلا، وينبغي البحث عن اسم آخر لـ”كرة القدم الأمريكية” التي تعتمد على اليدين.

وقال ترامب “عندما تفكر في الأمر، ألا ينبغي أن تُسمى هذه اللعبة فعلا كرة القدم؟ إنها اللعبة الحقيقية. نحن بحاجة إلى اسم آخر لملاعب كرة القدم الأمريكية، الأمر ليس منطقيا”.

تفاعل رقمي واسع

تصريحات ترامب فجّرت موجة تفاعل على وسائل التواصل، ووصف كثير من المدونين ما قاله بأنه “استيقاظ أمريكي متأخر” لتسمية اللعبة باسمها الطبيعي الذي يعتمده العالم.

وجاءت بعض التعليقات لافتة على مواقع التواصل، إذ كتب لويس بسخرية لاذعة متسائلا عمّا قد يحدث لاحقا، قائلا إن الخطوة التالية قد تكون اعتماد النظام المتري الذي يستخدمه تقريبا كل العالم.

أما كيلفن فرأى أن ما يقوله ترامب هو ما جعله يصوّت له، في حين رأى فيليب أن الرئيس الأمريكي قادر أحيانا على قول حقائق صعبة لا يرغب كثير من الأمريكيين في سماعها.

“الوصول المتأخر إلى الحقيقة أفضل من عدمه”

من جانبه، أشار جيمس إلى أن قدرة ترامب على قول الحقيقة تُعَد أمرا نادرا بين السياسيين، مؤكدا أن الناس قد لا يرغبون في سماعها لكن ذلك لا يقلل من صدقها.

وعلَّق فراس بأن الوصول المتأخر إلى الحقيقة يبقى أفضل من عدم الوصول إليها إطلاقا.

وفي تعليق آخر، ختم أحد المستخدمين بالإشارة إلى الفارق الشاسع بين شعبية الرياضتين، موضحا أن كرة القدم الأمريكية تمتلك نحو 410 ملايين مشجع، مقابل 4 مليارات مشجع للعبة التي يعرفها العالم بأنها كرة القدم الحقيقية، مؤكدا أن “القوة تفرض نفسها”.