مندوب مصر السابق لدى الأمم المتحدة: “خطة ترامب في غزة أشبه بحوار الطرشان”

أعتبر المندوب المصري السابق لدى الأمم المتحدة السفير معتز أحمدين أن خطة السلام في غزة والتي يدع إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشبه “حوار الطرشان”.

وفي مقابلة السبت مع المسائية على الجزيرة مباشر قال أحمدين “الخطة تتعثر لأنها خطة غير متوازنة” موضحا توقعه أن تكون المرحلة الأولى في الخطة هي المرحلة الأخيرة والوحيدة بها.

”نوع من حوار الطرشان“.. مندوب #مصر السابق لدى الأمم المتحدة يثير تساؤلات حول خطة ترامب بشأن #غزة#المسائية pic.twitter.com/nJJFnycA8r — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 6, 2025

وأضاف أحمدين أن “الأمر الآن أصبح نوعا من حوار الطرشان بشأن القوة فمصروقطر تتحدثان عن أنه يجب أن تكون هذه القوة مختصة بحفظ السلام وتفصل بين خطي المواجهة وتحكم إسرائيل وتمنعها من مواصلة إطلاق النار وتحمي الفلسطينيين”.

وأوضح أحمدين أن “إسرائيل في المقابل تتحدث عن أن هذه القوة مختصة بنزع سلاح حركة حماس بينما قوة الاستقرار هذه لم تتشكل حتى الآن كما أن السوابق التي قام فيها مجلس الأمن بترخيص إنشاء قوات خارج قرارات الأمم المتحدة وخارج نطاق عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة كما حدث في العراق وأفغانستان والبوسنة وكوسوفو كانت القوات جاهزة للتدخل قبل صدور القرار”.

وأشار أحمدين إلى أنه في هذه الحالة القوات ليست فقط غير جاهزة للتدخل بل إنها غير موجودة أصلا كما أن غالب الدول غير مرحبة بالمشاركة فيها.