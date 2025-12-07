نائب رئيس الحكومة اللبنانية يكشف للجزيرة مباشر طبيعة علاقة بلاده الحالية مع سوريا (فيديو)

قال طارق متري، نائب رئيس الوزراء اللبناني، إن بلاده تريد وقف العمليات العدائية الإسرائيلية وخروج قوات الاحتلال من أراضيها.

وأكد في مقابلة مع الجزيرة مباشر، اليوم الأحد، أن الدولة عازمة على بسط سلطتها على كامل أراضيها، في وقت يواصل فيه الجيش اللبناني أداء مهامه جنوب نهر الليطاني عبر إخلاء المنطقة من أي سلاح أو مسلحين.

وقال متري إن إسرائيل لا تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، وتستمر في انتهاكاتها بذريعة وجود نشاط لحزب الله في الجنوب، وهي مزاعم وصفها بأنها “لا تعكس الحقيقة على الأرض”، مضيفا أن أي حرب قد تندلع في جنوب لبنان ستكون من طرف واحد هو إسرائيل فقط.

وفي الشأن الداخلي، شدَّد نائب رئيس الوزراء على أن لا أحد في لبنان يريد العودة إلى الحرب الأهلية، موضحا أن الدولة تستخدم كل الوسائل المتاحة لتفادي أي تصعيد داخلي.

العلاقات اللبنانية السورية

وانتقل متري إلى الحديث عن العلاقات اللبنانية السورية، مؤكدا أنها تشهد أفضل مستوياتها منذ نحو 50 عاما، وأنها تقوم اليوم على الاحترام المتبادل والثقة بعيدا عن أي رغبة في الهيمنة أو التدخل في الشؤون الداخلية للبنان.

وقال إن سوريا “للمرة الأولى لا تسعى إلى فرض نفوذها على القرار اللبناني”.

كما رأى أن من مصلحة لبنان وإيران أن تتحول العلاقة بينهما إلى علاقة “دولة بدولة” قائمة على قواعد واضحة، بما يخدم استقرار المنطقة.

وكشف متري للجزيرة مباشر أن الحكومة اللبنانية، بالتعاون مع سوريا، باتت تسيطر على الحدود المشتركة بشكل فعّال، وهو ما يعكس تنسيقا أمنيا جديدا بين البلدين، ويعزز استقرار المناطق الحدودية.