المتحدث باسم الجهاد: “الاحتلال يريد قوات دولية تواجه الفلسطينيين ثم يعلن فشلها ويعود للعدوان على شعبنا”

آلاف الأسر في غزة اضطرت للنزوح لمخيمات الإيواء
آلاف الأسر في غزة اضطرت للنزوح لمخيمات الإيواء (رويترز)
Published On 8/12/2025

اتهم المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي في غزة محمد الحاج الحكومة الإسرائيلية بدفع قوات السلام المنتظر نشرها في قطاع غزة إلى الاشتباك مع الفلسطينيين.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر الأحد قال الحاج “الاحتلال يريد مجموعة من النقاط مثلا أن يفرض عدم فتح المعابر والسيطرة الكاملة والإبقاء على الحصار على قطاع غزة وتجويع الناس ويريد أن يفرض علينا واقعا جغرافيا جديدا وكذلك يريد أن يفرض علينا تسليم سلاحنا”.

واعتبر الحاج أن الجانب الإسرائيلي يريد من خلال ذلك أن يخسر الإنسان الفلسطيني كل أوراقه ونقاط قوته خالصا إلى أن كل ما سبق يؤكد أن الهدف الأساسي للمحتل الإسرائيلي هو تهجير سكان قطاع غزة.

وأضاف “هذا ما يريده الاحتلال وفي المقابل قلنا للوسطاء وهي مواقف وسطية وكذلك نتوافق مع الوسطاء عليها قلنا لا مشكلة للذهاب إلى مرحلة ثانية ولا مشكلة أن تكون كل قوى المقاومة خارجة عن إدارة قطاع غزة وقدم الإخوة في حركة حماس المرونة الكاملة في هذا”.

وكشف الحاج أن المقاومة طلبت في المقابل أن تكون إدارة قطاع غزة بأيدي الفلسطينيين وحدهم وأن تكون الإدارة المقبلة مدنية ولا سلطة سياسية لها بمعنى أنها لا تقوم بإبرام اتفاقات سياسية بل تقتصر سلطتها على إدارة شؤون القطاع والمدنيين.

وقال الحاج ” الاحتلال يريد أن تكون هناك قوات دولية في غزة ليضع كل الدول المشاركة فيها في مواجهة الفلسطيني وجها لوجه لتشتبك معه ليقول بعد ذلك أن هذه القوة لم تقم بدورها ثم يعود للحرب والإبادة في قطاع غزة هذا ما يريد ويسعى إليه”.

المصدر: الجزيرة مباشر

