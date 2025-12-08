الأخبار|السودان

بالفيديو: “السماح بتمدد الدعم السريع خطيئة مشتركة بين الجيش والسياسيين في السودان”

النازحون من الفاشر يعيشون في ظروف قاسية
النازحون من الفاشر يعيشون في ظروف قاسية (رويترز)
Published On 8/12/2025

أكد مدير مركز فكرة السوداني للدراسات أمجد فريد أن الجيش السوداني والفصائل السياسية المختلفة في البلاد ارتكبوا جميعا خطئا كبيرا بالسماح للدعم السريع بالتمدد.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر الأحد قال فريد ردا على سؤال بكيفية سماح الجيش للدعم السريع بإدخال 70 ألف مسلح إلى العاصمة الخرطوم في مرحلة ما ” بالتأكيد هذا خطأ إجرامي من قبل قيادة الجيش السوداني ارتكبوا خطأ بالإهمال وخطأ بعدم قراءة الواقع”.

وواصل فريد ذكر الأخطاء قائلا “كذلك الخطأ بمشاركة الدعم السريع في انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021 والخطأ الخاص بهم وبنا وبكل القوى السياسية وهو السماح بتمدد الدعم السريع”.

واعتبر أن هذه الأخطاء يدفع ثمنها الشعب السوداني ككل حتى الآن، مردفا “الحديث حول وجود طريقة واحدة لوقف الحرب وهي الخضوع للابتزاز الذي تمارسه الدعم السريع مثل إعلان الهدنة الذي أصدروه ولم يلتزموا به 6 ساعات فلا يمكن التفاوض مع أي جهة وهي تمارس الابتزاز بحياة السودانيين”.

وأشار فريد إلى أن ” ما حدث في الفاشر أعتقد أنه دلاله واضحة جدا جدا على طبيعة الحوكمة وطبيعة الحياة تحت ظل قيادة الدعم السريع وإذا كانت الدعم السريع ومن يقفون خلفها يريدون التفاوض على إيقاف الحرب فليتوقفوا عن تهديد السودانيين وابتزازهم بالحرب”.

المصدر: الجزيرة مباشر

