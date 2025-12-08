“ربنا الحامي”.. معلمة تتحدى القصف لتحفيظ القرآن في غزة (فيديو)

مع الدمار الممنهج الذي طال أكثر من 1100 مسجد خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، استأنف مركز عائشة في مدينة غزة نشاطه لتحفيظ القرآن الكريم وتنظيم دورات تعليمية للطلاب والطالبات.

وقالت إحدى العاملات في المركز إنهن بقين ثابتات ولم ينزحن من شمال غزة رغم القصف وفقدان الشهداء، مؤكدة استمرار العمل من أجل الطالبات ومن أجل الله، رغم ضيق المكان ونقص المصاحف والأثاث نتيجة منع الاحتلال دخول المعدات اللازمة.

وأكدت “نتمنى أن يتبرع لنا أحد، وإن شاء الله سيكون الأجر لنا وله أيضا”.

وأضافت أنها كانت تأتي من منطقة الشيخ عجلين رغم خطر القصف في الشوارع، مشيرة إلى أن خوفها لم يمنعها من تحفيز الطالبات على الحفظ، مضيفة “ربنا الحامي وربنا معنا”.

وتحدثت الطالبة سندس الخولي، الحافظة لكتاب الله، عن توقف العملية التعليمية وتدمير المساجد والمدارس خلال الحرب، موضحة أن المركز فتح حلقات صغيرة للتعويض عن غياب المساجد والمدارس، وأنه نجح خلال عام ونصف في تخريج عدد من الحافظات رغم صغر المكان وقلة الإمكانات.

وأشارت إلى أنها واجهت أصوات القصف والدمار وإغلاق المركز أحيانا، لكنها بدأت الحفظ من الصفر حتى أكملت كتاب الله، داعية العالم إلى التمسك بالمصحف والصلاة، مؤكدة أن النصر من الله وأن الدين هو ما يبقى في الحياة.