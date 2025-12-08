عام على سقوط نظام الأسد.. ماذا تغير في سوريا؟ (فيديو)

بعد مرور عام على تحرير سوريا وسقوط نظام الأسد، يعود السوريون بذاكرتهم إلى تلك اللحظات المفصلية في تاريخ بلادهم، لتبقى شاهدة على بداية مرحلة جديدة في تاريخ دمشق.

تبييض السجون

أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنه تم تحرير 24 ألفًا و200 معتقل كرقم تقديري، في حين لا يزال مصير 112 ألف معتقل ومختف قسريًّا مجهولًا حتى اللحظة.

التحرر من العقوبات

رفع معظم التدابير التقييدية المرتبطة بنظام الأسد ورموزه خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد والتجارة الدولية، وفق المجلس الأوروبي والخزانة الأمريكية.

استعادة الدور الإقليمي

عودة سوريا إلى الخريطة الدبلوماسية وسط حراك متسارع على مستوى رفيع، لإعادة دمجها في المنظومة الإقليمية، وفق كارنيفي للسلام الدولي.

إعادة هيكلة مؤسسات الدولة

كشفت الوثيقة الدستورية الانتقالية لعام 2025، تغيرات جذرية في كل مؤسسات الدولة من حيث تعزيز استقلال القضاء، وإعادة هيكلة أجهزة الأمن وإنشاء هيئات للرقابة ومكافحة الفساد ضمن إطار الحكومة الانتقالية.

إنعاش البيئة الاستثمارية

صرح الرئيس السوري أحمد الشرع بأنه تم استقطاب نحو 28 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية تقودها شركات كبرى من الإمارات والسعودية وقطر.

عودة تدريجية للاجئين والنازحين

أفادت مذكرة للداخلية البريطانية بلمّ شمل آلاف الأسر السورية بفضل تزايد حركة عودة المهجرين المدفوعة بتحسن المناخ الأمني وتسهيل الإجراءات.

تعاف جزئي في الطاقة

نشرت وكالة أسوشيتد برس تقريرا أوضح زيادة في ساعات التغذية الكهربائية بعد اتفاقيات مع قطر لتوريد الغاز وتشغيل محطات توليد جديدة.

انفراج نسبي في الأسواق

قال تقرير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إن هناك استقرارا جزئيا في سعر الصرف بعد تحسنه، وسط تقارير عن توفير أكبر للسلع نتيجة إعادة فتح خطوط التوريد.