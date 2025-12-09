أطباء بلا حدود: انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية في السودان (فيديو)

حذر مدير العمليات في منظمة أطباء بلا حدود، كينيث لافيل، من أن السودان يمر بمرحلة غير مسبوقة من الانهيار الإنساني، مؤكدا أن البلاد تشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم حاليا مع استمرار الحرب والمجاعة واتساع رقعة العنف.

وقال لافيل للجزيرة مباشر إن المنظومة الطبية في السودان انهارت بالكامل تقريبا، حيث خرج 70% من المرافق الصحية عن الخدمة، مما جعل ملايين السكان بلا علاج ولا رعاية أولية، وترك المستشفيات المتبقية عاجزة عن استيعاب الأعداد الهائلة من الجرحى والمرضى.

ووصف لافيل المشاهد التي وثقتها فرق المنظمة في مدينة الفاشر عقب دخول قوات الدعم السريع بأنها “صادمة إلى درجة غير مسبوقة”، مشيرا إلى أن الأحداث الدامية خلَّفت أعدادا كبيرة من الضحايا، في حين وجد المدنيون أنفسهم محاصرين وسط العنف وانعدام الأمن والخدمات.

وانتقد مدير العمليات في المنظمة ما وصفه بـ”تقصير المجتمع الدولي”، مؤكدا أن الجهود العالمية لا ترقى إلى مستوى الكارثة، وأن المساعدات الحالية “لا تكفي مطلقا لتفادي مزيد من الوفيات”، خاصة مع توسع رقعة الجوع ونقص المياه والعلاج.

وشدَّد لافيل على أن السودان اليوم يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والضغط لوقف الحرب وتسهيل وصول المساعدات وتوفير الحماية للمدنيين.

وأكد أن استمرار الوضع على حاله ينذر بانهيار أعمق وارتفاع أكبر في عدد الضحايا، ما لم تُتخذ إجراءات عملية وسريعة لوقف النزاع وإنقاذ ما تبقى من البنية الإنسانية في البلاد.