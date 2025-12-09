استهدفت في المنطقة الخضراء.. شهيدة برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة (فيديو)

استشهدت امرأة فلسطينية في قطاع غزة بعد استهدافها برصاص مسيرة إسرائيلية في مخيم حلاوة بمنطقة جباليا البلد شمال القطاع مساء الاثنين.

وأظهرت صور خاصة للجزيرة مباشر لحظة وصول جثمان المرأة إلى مجمع الشفاء الطبي، وسط حالة من الحزن والبكاء من أهلها وأقاربها مؤكدين أن الاستهداف كان بعيدا عن الخط الأصفر.

وكان مراسل الجزيرة مباشر أشار في وقت سابق يوم الاثنين أن جنود الاحتلال أطلقوا النار باتجاه المواطنين بشكل مباشر في مخيم حلاوة في جباليا البلد شمال غزة. علما أن المخيم متواجد في المنطقة الخضراء.

وكانت مصادر طبية قد أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 70365 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 171058، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.