“المدنيون يدفعون الثمن الأكبر”.. الأمم المتحدة تحذر من التصعيد في ولايات كردفان

أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء التصعيد في ولايات كردفان غربي السودان، محذّرًا من تأثيراته المباشرة في المدنيين.

من ناحية أخرى، أفادت مصادر الجزيرة مباشر، اليوم الثلاثاء، أن مسيّرات لقوات الدعم السريع استهدفت مدينة “أم روابة” بولاية شمال كردفان غربي السودان.

Despite immense challenges, humanitarians are delivering life-saving assistance to people who fled violence in El Fasher, North Darfur. ❗ We urgently call for safe, sustained and unhindered humanitarian access across #Sudan so aid can reach those who need it most. pic.twitter.com/bpRwKtk4Iz — UN Humanitarian (@UNOCHA) December 6, 2025

المدنيون يدفعون الثمن

وقال مكتب الأمم المتحدة، إن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر للتصعيد في ولايات كردفان، مشيرًا إلى نزوح 600 شخص من محلية كادوقلي بولاية جنوب كردفان يومي الجمعة والسبت، إضافة إلى نزوح 600 آخرين من قرية في محلية الرهد بولاية شمال كردفان.

وجدد المكتب الأممي دعوته إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات -بلا عوائق- إلى جميع أنحاء السودان، وقال إن التفاصيل الجديدة المتعلقة بالضربات المتعددة تثير القلق بشأن الأخطار التي تواجه المدنيين.

I'm appalled by reports that dozens of children & other civilians have been killed in the latest deadly attacks in South Kordofan. Everyone must respect & protect civilians in Sudan & facilitate rapid & unimpeded passage of humanitarian relief for civilians in need. I call on… — António Guterres (@antonioguterres) December 8, 2025

وأشار في هذا الصدد إلى الهجمات التي استهدفت روضة أطفال ومستشفى في كالوقي بولاية جنوب كردفان يوم الخميس، في حين قدّرت منظمة الصحة العالمية عدد قتلى تلك الهجمات بـ114 شخصًا بينهم 63 طفلًا.

وقالت المنظمة الأممية، إن 35 شخصا قد أصيبوا في الهجمات، وكشفت أن المسعفين وفرق الاستجابة تعرضوا للهجوم أثناء محاولتهم نقل المصابين من روضة الأطفال إلى المستشفى.

ووصف وكيل الأمين العام فليتشر الهجمات بأنها غير مقبولة، مشددًا على ضرورة وقف هذه “الانتهاكات المروعة”.

السيطرة على هجليج

وفي وقت سابق أفادت مصادر الجزيرة مباشر، أن سيطرة قوات الدعم السريع على هجليج بولاية غرب كردفان جاءت عقب انسحاب قوات الجيش السوداني من المنطقة.

وذكرت المصادر، للجزيرة مباشر، أن قوات الدعم السريع سيطرت على اللواء 90 مشاة التابع للجيش في منطقة هجليج وعلى كل المنطقة الواقعة في أقصى ولاية غرب كردفان جنوبي السودان.

ويُعدّ حقل هجليج أكبر حقول النفط في السودان، وهو أيضا المنشأة الرئيسية لمعالجة صادرات جنوب السودان النفطية، والمصدر الوحيد تقريبا لكل إيرادات حكومة جوبا.

ويُمثل خط الأنابيب الذي ينقل نفط جنوب السودان من الحدود الجنوبية إلى مدينة بورتسودان على البحر الأحمر، مصدر دخل رئيسًا للسودان الذي تعرض اقتصاده لصعوبات كبيرة خلال الحرب.