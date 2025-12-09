“المنزل المائل”.. ملاذ عائلة من غزة تتحدى الخطر والموت (فيديو)

تعيش عائلة النجار تحت تهديد مزدوج من الركام ومياه الأمطار وسط المنخفض الجوي، إذ تخوض يوميًا معركة للبقاء داخل منزلها الذي دُمّر جزئيًا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. فالركام المتهدد بالسقوط يطارد أفرادها من جهة، والخوف من الغرق بمياه الأمطار يلاحقهم من جهة أخرى، خصوصًا مع اشتداد المنخفض الجوي واقترابه.

ويؤكد رب الأسرة أن العيش في ما تبقى من المنزل—غرفتان فقط من أصل خمس طوابق—هو صراع حقيقي من أجل البقاء، إذ يفتقر البيت لكل مقومات الحياة؛ فسقفه المدمر استُبدل بشوادر لا تقي بردًا ولا مطرًا، وأرضية الغرف أصبحت مائلة بشكل يثير الرعب وكأنها تقاوم السقوط بآخر ما تبقى من تماسكها.

ورغم خطورة الوضع، يوضح الرجل أن البقاء في هذا المنزل المتهالك لا يزال أفضل من التشرد في الشارع بلا مأوى.

وخلال جولة كاميرا الجزيرة مباشر، تبين أن الهيكل الأصلي للمنزل كان مكوّنًا من خمس طوابق، ولم ينجُ منه سوى غرفتين فقط، في حالة إنشائية تنذر بالانهيار في أي لحظة.

أما جبريل النجار، أحد أفراد العائلة، والذي لا يستطيع النهوض من فراشه بسبب الإصابات البالغة التي لحقت به خلال الحرب، فيؤكد أنه يعيش في خوف دائم لعدم قدرته على الحركة، خصوصًا أمام احتمالات أمطار غزيرة أو انهيار جدران الغرفة المائلة. ويقول إنه يعيش هواجس لا تنتهي، مطالبًا بتوفير خيمة تمنحه قدرًا بسيطًا من الأمان والسكينة.