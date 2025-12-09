بعد استشهاد أخيه.. الاحتلال يختطف المسعف مخلص خفاجة رغم وقف إطلاق النار في غزة

بعد شهور من استشهاد شقيقه في مهمة إسعاف في رفح جنوبي قطاع غزة، فُقدت آثار المسعف مخلص خفاجة خلال مهمة له شرق دير البلح وسط القطاع، إلى أن علمت أسرته باختطاف الاحتلال له.

وقالت زوجته شيماء خفاجة “فقدنا الاتصال به يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني. كان على رأس عمله، وقالوا لنا إنه طلع في مهمة إنسانية”.

وتستذكر شيماء ذلك اليوم باتصالاتها المتكررة عليه دون جدوى، وأضافت “تواصلت معه، بعثت له رسالة صباحا ولم يجب. بعدها بساعات أرسلت رسالة أخرى، ولم يجب أيضا. اتصلت بهاتفه، ورغم أنه كان يرن، فإنني لم أتلق ردا. وقتها بدأت أشعر بالقلل، انتظرت حتى الساعة 10 مساء، وقلت ربما يرجع المنزل، لكنه لم يعد”.

وأوضحت زوجته أنهم قرروا الاتصال بمقر عمله ليفاجَأوا بأنهم فقدوا الاتصال معه أيضا منذ الساعة 5 فجرا، عندما كان متوجها إلى منطقة المطاحن في شارع صلاح الدين شرق دير البلح.

وأوضحت الزوجة المكلومة أن زوجها يعمل مسعفا في وحدة الإسعاف التابعة لمحافظة رفح قبل أن ينزح منها برفقة عائلته، لينتقل بعدها إلى خيمة في مواصي خان يونس، وينتقل عمله إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

وتابعت “مرت علينا أيام من يوم الفقد كانت أصعب أيام، لم نستطيع النوم من كثرة التفكير، هل هو حي أم ميت؟ ما الذي حصل له والذي أدى إلى اختفائه فجأة؟ والأسوأ من ذلك أنه لا توجد أي بادرة أمل”.

وأشارت شيماء إلى أن أول مؤشر على حياة زوجها جاء بعدما تواصلوا مع منظمة “هاموكيد” الحقوقية الإسرائيلية لمعرفة مصير زوجها، وردَّت عليها المنظمة بأنهم أُبلغوا باحتجازه لدى الاحتلال الذي يمنع أي معلومات أخرى عنه حتى 4 يناير/كانون الثاني 2026.

وأشارت الزوجة إلى أن استشهاد شقيق زوجها في مجزرة المسعفين في رفح في مارس/آذار الماضي جعلها شديدة الخوف على زوجها. وأوضحت أن أولادهما يفتقدون بشدة أباهم، وخصوصا ابنتهما الصغيرة البالغة 14 عاما.

وأضافت “من أول الحرب وأنا خائفة أن يحصل شيء له، أخاف أن أفقده. هذه الحرب ليست بسيطة، أخذت مننا ناس عزيزة جدا، وخصوصا المسعفين، واستشهاد شقيقه زاد من خوفنا”.

كما أعربت عن خشيتها من تعرُّضه للإيذاء أثناء اعتقاله لدى الاحتلال، وتابعت “إلى الآن لم أعرف أي معلومات عن صحته ولا عن وضعه، ولا حتى عن ماذا حصل ولماذا خطفته إسرائيل، أخشى أن يحدث له ما حدث مع أطباء ومسعفين آخرين. لا أريد حتى تخيل هذا المشهد”.