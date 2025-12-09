قائد المنتخب الفلسطيني للجزيرة مباشر: السعودية منتخب صعب وهذا سر قوة “الفدائي” (فيديو)

قال مصعب البطاط، قائد المنتخب الفلسطيني، في حديثه لقناة الجزيرة مباشر عن بطولة كأس العرب، إن البطولة تتميز بطابع خاص بسبب الجماهير التي تؤازر منتخباتها، مشيرًا إلى أن المنتخب الفلسطيني يتمتع بامتياز وجود جماهير من مختلف أنحاء العالم، وليس مقتصرًا على الجمهور الفلسطيني فقط.

وأكد البطاط أن الدعم الأول يأتي من الجماهير الفلسطينية، مشيرًا إلى تلقيه ولاعبي المنتخب عددًا هائلًا من الرسائل سواء من داخل فلسطين أو خارجها، وهو ما ينعكس إيجابيًا على أداء الفريق داخل الملعب.

وعن المواجهة المقبلة في ربع النهائي ضد المنتخب السعودي، بارك البطاط أولًا للمنتخبين المغربي والسعودي على تأهلهما، ووصفهما بالمنتخبين الكبيرين على الصعيد العربي. وأضاف أنه يكن كامل الاحترام للمنتخب السعودي، خاصة وأنه منتخب متأهل لكأس العالم، متوقعًا أن تكون المباراة عالية المستوى، مؤكدًا أن الجهاز الفني سيدرس خصائص المنافس جيدًا.

كما شدد البطاط على أن طموح المنتخب الفلسطيني كبير للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة، مشيرًا إلى أن الروح القتالية التي أظهرها الفريق تعود إلى التناغم والانسجام بين اللاعبين والجهاز الفني، مؤكدًا أن النتائج الإيجابية لم تكن صدفة بل نتيجة عمل جماعي متكامل.

وعن احتفالية المدرب إيهاب أبو جزر، أشار البطاط إلى أن هذه الروح الجماعية داخل الفريق هي ما يصنع النجاح، مؤكدًا أن الفريق يعتمد على التعاون والعمل الجماعي وليس على الأسماء الفردية.