من خيمة النزوح في غزة.. والدة مدرب المنتخب الفلسطيني توجه رسالة عبر الجزيرة مباشر (فيديو)

خرج الفرح أخيرًا من بين خيام النزوح بعد تأهل المنتخب الفلسطيني لدور ربع النهائي من كأس العرب 2025 في قطر، ووسط هذه البهجة، كانت والدة مدرب المنتخب الفلسطيني “إيهاب أبو جزر”، تعيش لحظات يملؤها الفخر.

“كنت متوترة ومعصبة، بس لما تأهل المنتخب أحسست الدنيا كلها فرحت”، بهذه الكلمات وصفت السيدة هدى أبو جزر أجواء المباراة التي تابعتها مع عائلتها تحت سقف الخيمة مع عشرات النازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت هدى للجزيرة مباشر: “حضرنا المباراة في الخيام. وأنا أشجع المنتخب وأشجع ابني أبو محمود. ظللنا ندعي، ولما جاء الهدف بالدقيقة 94 أحسست قلبي رجع يدق من جديد. المنتخب رفع رأسنا وفرح كل فلسطين“.

“الكرة هي متنفسنا الوحيد”

لم تكن مجرد مباراة، بل لحظة تنفس لشعبٍ أنهكته الحرب، وهو ما أكدته هدى أبو جزر بقولها: “من سنتين ما رأينا فرحة. الكرة هي متنفسنا الوحيد بغزة“.

وتحدثت أم إيهاب عن طفولته، بقولها: “من وهو صغير متعلق بالكرة وكان حلمه كبيرًا، صعد من الاحتراف كلاعب خطوة بخطوة، حتى أصبح يقود المنتخب ويرفع رأسنا”.

“راضية عنك وقلبي معك بكل لحظة”

وأشارت هدى إلى أنها لم تر ابنها إيهاب منذ 3 أعوام، مضيفة: “يا رب يجمعني فيه وأحضنه. إيهاب، أنا أحبك وراضية عنك وقلبي معك بكل لحظة”.

من جهته، عبر خليل، شقيق المدرب، عن فرحته بهذا الإنجاز، بقوله: “بعد سنتين حرب وإبادة، هذه الـ90 دقيقة كانت أول فرحة لنا، إيهاب بيض وجوهنا وإن شاء الله يرفع اسم فلسطين أكثر”.