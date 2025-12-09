هل تمَّت الاستجابة لطلب المقاومة استبعاد توني بلير من مجلس السلام بشأن غزة؟ (فيديو)

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) طاهر النونو، تعليقا على ما نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز” عن استبعاد توني بلير من مرشحي ما تُعرف بهيئة السلام التي ستدير قطاع غزة وستكون مشرفة بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحركة أبلغت الوسطاء أكثر من مرة بعدم قبول بلير بأي حال.

وأضاف النونو في مقابلة مع (المسائية) على الجزيرة مباشر “نحن عبَّرنا أكثر من مرة للوسطاء أن شخص توني بلير غير مقبول بأي حال من الأحوال ارتباطا بماضيه الأسود فيما يتعلق بالقضايا العربية وقضايا الأمة، ومواقفه السيئة المتعلقة بالملف الفلسطيني وبالقضية الفلسطينية”.

وتابع “انحيازه الواضح للاحتلال الإسرائيلي يجعل الحديث عن أي سلام يتضمن اسم توني بلير أمرا لا يبدو منطقي، إذ إنه ليس له علاقة حتى بكلمة السلام. ماضيه مرتبط بالحروب والقتل والدماء التي أصابت شعوب الأمة”.

وأكد النونو “نحن بالفعل عبَّرنا أكثر من مرة للوسطاء أنه شخص غير مقبول، وشخص لا يمكن أن يلبي أن يكون جزءا من هذا الموقع أو الموقف. إذا تأكد هذا القرار بشكل نهائي فإننا بالتأكيد مرتاحون له ونعتبره في الاتجاه الصحيح”.

وطُرح اسم بلير في سياق خطة أمريكية تتعلق بإنشاء “مجلس سلام” لإدارة غزة برئاسته، وهي مبادرة مرتبطة بالتصورات التي قدَّمها الرئيس الأمريكي.