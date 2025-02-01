خمسة شهداء في قصف إسرائيلي على جنين وقباطية (فيديو)

استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة جنين وبلدة قباطية جنوبها.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، باستشهاد 3 مواطنين جراء القصف الذي استهدف الحي الشرقي من مدينة جنين، بينما استشهد مواطنان آخران جراء قصف الاحتلال مركبة في قباطية.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرة مسيَّرة إسرائيلية قصفت مركبة في شارع حيوي وسط بلدة قباطية، مما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين.

🔴 جنين توّدع اليوم خمسة من أقمارها. pic.twitter.com/86JoHzRRqk — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 1, 2025

وأضافت أن طائرة مسيَّرة أخرى قصفت دراجة نارية في الحي الشرقي من مدينة جنين، مما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين.

وفي وقت سابق من اليوم، قصفت قوات الاحتلال مجموعة من الشبان بالقرب من ديوان السعدي في الحي الشرقي من مدينة جنين، مما أسفر عن استشهاد الطفل أحمد عبد الحليم السعدي (16 عامًا) وإصابة شابين آخرين.

المركبة التي قصفها طيران الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين. pic.twitter.com/qIIaN022Wx — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) February 1, 2025

وباستشهاد هذا العدد اليوم، يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين إلى 25 شهيدًا منذ بدء عدوان الاحتلال على المدينة ومخيمها قبل 12 يومًا، إلى جانب عشرات الإصابات.

وفي 21 يناير/كانون الثاني المنقضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عدوانًا على مدينة جنين ومخيمها وبلدات أخرى في المحافظة، أدى إلى استشهاد وجرح العشرات، ثم وسَّع عدوانه الاثنين الماضي ليشمل مدينة طولكرم، التي استشهد فيها 3 فلسطينيين حتى الآن.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسَّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد نحو 900 فلسطيني، وإصابة قرابة 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفًا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.