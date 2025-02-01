أول تعليق من حماس عقب بدء تنفيذ الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان اليوم السبت، أن المقاومة الفلسطينية أفرجت عن 3 أسرى إسرائيليين، أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من صفقة “طوفان الأحرار” لتبادل الأسرى.

وتأتي هذه الخطوة مقابل تحرير دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، في إطار الاتفاق المبرم بين الطرفين.

رسالة وفاء للشهداء

وأكدت (حماس) أن عملية التسليم جرت أمام منصة تحمل صور القائد العام لكتائب القسام، محمد الضيف، وأعضاء المجلس العسكري الشهداء، في رسالة واضحة تؤكد أن رجال المقاومة باقون على عهدهم، وسيواصلون طريقهم حتى تحقيق أهدافهم.

واعتبرت الحركة أن هذا المشهد رسالة رمزية لعهد المقاومة ووفائها لدماء قادتها وشعبها.

الرعاية الصحية للأسير الأمريكي

ورغم الظروف الصعبة التي فرضها العدوان الإسرائيلي على غزة، شددت (حماس) على أن كتائب القسام حرصت على تقديم الرعاية الصحية للأسير الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية، نظرًا لمعاناته من أمراض عدة.

وأكدت أن المقاومة، رغم الحرب والحصار، التزمت بتوفير الاحتياجات الطبية اللازمة له.

وشهدت غزة احتشاد جماهير غفيرة احتفالًا بإنجاز صفقة التبادل، حيث رأت (حماس) أن “في هذا الالتفاف الشعبي استفتاءً حقيقياً على أن المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير الأرض والمقدسات”، مؤكدة أن “هذه المشاهد تعكس دعم الفلسطينيين لخيار المقاومة في مواجهة الاحتلال”، على حد وصف البيان.

أخلاق المقاومة

وسلطت (حماس) الضوء على الحالة الجيدة التي بدا عليها الأسرى الإسرائيليون المُفرج عنهم، سواء من الناحية الجسدية أو النفسية، معتبرة ذلك دليلًا على القيم الأخلاقية التي تتحلى بها المقاومة في تعاملها مع الأسرى، في مقابل الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، من تعذيب وإهمال طبي وحرمان من الحقوق الأساسية.

واعتبرت (حماس) أن نجاح المقاومة في تنفيذ الدفعة الرابعة من الصفقة، يمثل تأكيدًا على التزامها المبدئي ببنود الاتفاق، داعية الأطراف المعنية إلى الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ “البروتوكول” الإنساني المتفق عليه في الصفقة، وعدم التلاعب ببنودها.