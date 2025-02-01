استعراض لمقاتلي القسام في غزة عقب تسليم الأسرى (فيديو)

جاب مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، شوارع شمال مدينة غزة في مشهد استعراضي لقوتها العسكرية بعد إتمام عملية تسليم الأسرى.

وتُظهر اللقطات المصورة التي بثتها الجزيرة مباشر أفرادًا ملثمين يرتدون الزي العسكري الكامل، ويتنقلون بآليات عسكرية مكشوفة عبر شوارع المدينة، وسط ترحيب وتشجيع من سكان غزة الذين احتشدوا لمشاهدة هذا العرض.

وحمل المقاومون أسلحة متنوعة تضمنت بنادق آلية وقذائف الياسين. وُرفعت الأعلام الفلسطينية ورايات كتائب القسام على الآليات، بينما لوَّح المقاتلون بأيديهم للمارة.

وأظهرت صور أخرى فتاة غزية تتوشح بالزي العسكري، وتلتقط صورًا تذكارية مع مقاتلي القسام.

فتاة غزية تتوشح بالزي العسكري وتلتقط صورا تذكارية مع مقـ ـاتلي القسـ ـام#الجزيرة_مباشر #فلسطين #غزة pic.twitter.com/OYmCjcYuYF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 1, 2025

واليوم السبت، سلَّمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأسيرين الإسرائيليين ياردين بيباس (35 عامًا) وعوفر كالديرون (54 عامًا) إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني المنقضي.

وفي ميناء مدينة غزة، سلَّمت الكتائب الأسير الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية كيث سيغال (64 عامًا) إلى “الصليب الأحمر” وسط حضور شعبي فلسطيني وانتشار مكثف لمقاتلي القسام.

ورفعت الكتائب لافتة كبيرة في مقدمة المنصة التي وُضعت على ميناء غزة، وظهرت عبارة “الصهيونية لن تنتصر”، وإلى جوارها رمز الوحدة 8200.