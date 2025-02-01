باحث في الحركات الإسلامية: لهذا السبب لن تتأثر القدرات العسكرية للمقاومة في غزة (فيديو)

قال حسن أبو هنية، الباحث في الحركات الإسلامية، إن استشهاد قادة من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وعلى رأسهم القائد العام محمد الضيف، يعد خسارة مؤثرة، لكنها لن تقضي على القسام.

وأضاف أبو هنية، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، أنه “بلا شك أن استشهاد قادة لديهم قدرات وخبرات استراتيجية، من وزن أبو خالد الضيف ومساعده مروان عيسى، أمر مؤثر، لكنه لن يقضي على الحركة”.

وأوضح “مفهوم لدى كل الخبراء وحتى الأجهزة الأمنية، أن الحركات ذات الطبيعة الأيدولوجية والهيكليات الصلبة، فإن استهداف قياداتها لا تقضي عليها، بل العكس، هي تتعرض لهزة تكتيكية، لكن على المدى الاستراتيجي والبعيد تكون الأمور في صالح الحركة”.

وأكمل “إذا تتبعتنا مسار حركة حماس نفسها، إذا قورنت حركة حماس بما كانت عليه منذ تشكلت ثم مع ظهور كتائب القسام عندما قادها محمد الضيف على مدار 3 عقود، كانت عبارة عن ظل ما هي عليه، عندما تركها صلاح شحادة ثم اغتيال يحي عياش ثم أحمد الجعبري، كانت عبارة عن ظل ما هي عليه الآن”، في إشارة إلى الكتائب تطورت مع مرور السنين.

وتابع أبو هنية “نتحدث عن هيكلية جيش بالكامل، مجموعة من الألوية تحوي كتائب وفصائل وصولًا إلى العقد القتالية، نحو 50 ألف مقاتل، شاهدنا الأداء القتالي أمام 500 ألف مقاتل في حرب غير متكافئة على الإطلاق، مع وجود الفارق في موازين القوى، لكن مع ذلك لم يستطع هذا الكيان المدعوم من أعتى قوة في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية، من التمكن منها”.

وأشار أبو هنية، إلى أن القسام عملت أثناء القتال على إعادة بناء معظم الكتائب، سواء في لواء الشمال أو غزة أو الوسطى، الألوية الخمسة جميعها والكتائب الـ24، وقال “لا شك أنها ضربات قاسية، لكن التاريخ يقول إن هذه الحركات تتوافق مع أيدولوجيا قتالية تستند على إيمان وشهادة، بالتالي هناك الإمكانات الصلبة، وشاهدنا ذلك على مدى سنوات، هي خسارة تكتيكة لا يمكن أن تقضي على الحركة، في 15 شهرًا اضطر الاحتلال في النهاية للخضوع إلى صفقة مع كتائب القسام”.

وأول أمس الخميس، أعلن الناطق باسم كتائب القسام، استشهاد قائد هيئة أركانها محمد الضيف، ونائبه مروان عيسى، وغازي أبو طماعة قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية، ورائد ثابت قائد ركن القوى البشرية، ورافع سلامة قائد لواء خان يونس.