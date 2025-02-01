شاهد: كتائب القسام تكشف عن رسالة وجَّهها الأسير الإسرائيلي الأمريكي لمقاتليها قبل تسليمه

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء السبت، مشاهد لتسليم الدفعة الرابعة من أسرى الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ضمن المرحلة الأولى من صفقة “طوفان الأقصى” لتبادل الأسرى.

وسلَّمت كتائب القسام الأسيرين الإسرائيليين ياردين بيباس (35 عامًا) وعوفر كالديرون (54 عامًا) إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وفي ميناء مدينة غزة، سلَّمت الكتائب الأسير الإسرائيلي الأمريكي كيث سيغال (64 عامًا) إلى اللجنة ذاتها، وسط حضور شعبي فلسطيني وانتشار مكثف لمقاتلي القسام.

وتضمنت المشاهد رسالة شكر من الأسير سيغال إلى كتائب القسام، قال فيها باللغة العربية “اليوم هو يوم سعيد للغاية، أنا أجلس بجانب البحر، بالقرب من ميناء غزة”.

وأضاف “أقول للقسام شكرًا جزيلًا على كل شيء، كنتم جيدين معنا، 15 شهرًا وقت طويل في البيت. بدي أقول لكل الشباب الذين كانوا معي: إن شاء الله تكونوا بخير”.

وجرى تسليم الأسير سيغال في ميناء غزة إلى طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسط حضور كبير لمقاتلي الكتائب وجموع من الفلسطينيين الذين احتشدوا لمتابعة عملية التسليم.

وأظهرت الصور مشاهد لمقاتلي القسام وهم يجوبون الشوارع حاملين الأسلحة والأعلام، بينما كان الفلسطينيون يلقون الورود عليهم.

يُذكر أن فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة أفرجت، منذ 19 يناير/كانون الثاني المنقضي حتى السبت، عن 13 أسيرًا إسرائيليًّا و5 تايلانديين بواقع 3 “مدنيات” في الدفعة الأولى، و4 مجندات في الثانية، و3 من بينهم مجندة و”مدنية” ورجل مُسن في الثالثة، وفي الدفعة الرابعة 3 رجال إسرائيليين أحدهم يحمل جنسية أمريكية وآخر فرنسية.

ويبقى لدى الفصائل 20 أسيرًا سيُفرَج عنهم قريبًا، ضمن المرحلة الأولى الجارية، ليكون الإجمالي وفق الاتفاق 33 أسيرًا.

في المقابل، أفرجت إسرائيل خلال الفترة ذاتها عن 583 أسيرًا فلسطينيًّا على أربع دفعات في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.